Rückraum links: Sebastian Heymann

Früh auf der Platte, um Köster zu entlassen. Fügt sich glänzend ein mit einer überragenden Konterunterbindung. Geht aggressiv in die Duelle, was gut ist. Nicht gut aber sind die zwei Zeitstrafen nach 17 Minuten. Drückt daher viel länger als gedacht die Bank. Kommt dann offensiv in Schwung, provoziert Zeitstrafen und trifft gut aus dem Rückraum (3/4). ran-Note: 2 © IMAGO/Maximilian Koch