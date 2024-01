Handball-EM: So rennt das DHB-Team sehenden Auges in das EM-Aus – ein Kommentar

Anzeige

Die deutschen Handballer wissen, um was es geht, auf was es ankommt. Trotzdem rennen sie sehenden Auges in das EM-Aus. Ein Kommentar.

Aus Köln berichtet Andreas Reiners

Vielleicht war es Zufall. Doch die Ähnlichkeit bei der "Wutrede" ist schon frappierend.

"Ich weiß nicht, was ihr wollt. Ich glaube, ihr wollt, dass wir erfolgreich sind, oder? Dass wir wieder ein Wintermärchen für die Leute schaffen, einfach schöne Momente für jeden schaffen, der da draußen ist", sagte der zuletzt arg in der Kritik stehende Juri Knorr nach dem 22:22 der deutschen Handballer gegen Österreich.

Und legte nach: "Wenn wir alle das gleiche Ziel haben, dann sollten wir auch so lange dafür arbeiten, solange es möglich ist."

Knorr musste das nach der teils harschen Kritik der vergangenen Tage loswerden, er war durchaus angefasst, aber bestimmt.

Dabei verbreitete er ein bisschen Mertesacker-Eistonnen-Vibes in der Mixed Zone der Lanxess Arena. Zumindest weckten die Aussagen Erinnerungen an Per Mertesackers legendäres "Was wollen Sie jetzt?"-Interview bei der Fußball-WM 2014.

Das Problem dabei: Die deutschen Handballer wissen eigentlich selbst, was sie wollen.