Kurzum: Es war eine einzigartige Kulisse. Und das sollte sie nun auch bleiben. Denn der Handball gehört in seine Hallen und nicht in ein Fußball-Stadion.

Nein, es war kein Traum, dass die deutsche Handball-Nationalmannschaft mal eben den perfektesten EM-Auftakt ihrer Geschichte hingelegt hatte. Alles stimmte an diesem Abend in Düsseldorf: Die Leistung nahezu aller DHB-Stars, das Endergebnis glich mit 27:14 einer Machtdemonstration und das auch noch vor exakt 53.586 frenetisch jubelnden und auf den Rängen tanzenden Zuschauern.

Wem man in den Katakomben der Düsseldorfer Arena auch zuhörte, die Lobeshymnen der deutschen Spieler überschlugen sich unisono. Und wo man auch hinschaute, sah man leuchtende Augen. Augen, die vor Überwältigung und Glücksgefühlen nur so strahlten. Und Hände, die sich immer wieder am Kopf kratzten, nur um ganz sicher zu gehen, dass das hier und jetzt wirklich kein Traum war.

Donnernde Gesänge, La-Ola-Wellen, Gänsehaut-Momente: Der EM-Auftakt vor der Weltrekordkulisse in Düsseldorf war eine einzigartige rauschende Handball-Party. Doch genau das sollte sie nun auch bleiben: einzigartig. Denn der Handball gehört in die Hallen. Ein Kommentar.

Kreis: Johannes Golla Der Kapitän bekam offensiv fast kaum Anspiele am Kreis. Wenn sie kamen, machte er aber was draus. Defensiv im Zusammenspiel mit Köster eine absolute Maschine mit zwei ganz wichtigen Ballgewinnen, die zu Tempogegenstößen führten. Die von ihm angeführte Defensive war einfach überragend. ran-Note: 2

Rechtsaußen / Rückraum rechts: Christoph Steinert In der Defensive für den schwächelnden Häfner gefordert. Kam immer dann in der Verteidigung, wenn der Wechsel zugelassen werden konnte. Dass Deutschland defensiv so gut aussah, lag auch an ihm. ran-Note: 2

Rückraum rechts: Kai Häfner Offenbarte seine defensiven Schwächen. Wenn etwas in der Anfangsphase für die Schweiz lief, dann meistens über die halbrechte Seite der Deutschen. Wurde daher im Schweizer Angriff auf Außen "geparkt", Steinert rückte dann ein. Ein Kniff, der sich lohnte. Offensiv bekam Häfner kaum Abschlüsse, setzte aber gute Akzente mit Assists. Dennoch lief das Spiel etwas an ihm vorbei. ran-Note: 4

Rückraum Mitte: Juri Knorr Von Beginn an der Dreh- und Angelpunkt des deutschen Spiels. Nahm sich viele Abschlüsse, drei davon im ersten Durchgang auch unnötig und einfach zu entschärfen. Aber: Das Selbstvertrauen des großen deutschen Hoffnungsträgers ist absolut intakt. Machte einige gute Zuspiele und war am Ende Deutschlands Top-Scorer mit sechs Toren. Ein EM-Auftakt nach Maß. ran-Note: 2

Rückraum links: Martin Hanne Bekam in seinem erst dritten Länderspiel schon im ersten Durchgang seine Einsatzzeiten in der Offensive, wenn der defensiv so wichtige Köster eine Verschnaufpause bekommen sollte. Seine ganze Klasse zeigte er bei einem Top-Assist auf Fischer gegen Ende, traf danach noch selbst. ran-Note: 2

Handball-EM 2024: Die Hallen machen den Handball einzigartig

Zwar sagte ausgerechnet der Mann des Spiels Andreas Wolff, dass er sich daran gewöhnen könne, vor so einer Kulisse zu spielen. Doch das würde dem Handball seine Einzigartigkeit rauben: die bombastische Stimmung, die jede Handball-Halle in einen Hexenkessel verwandelt. Fluch für die Gastmannschaft, Segen für das Heim-Team.

Die 53.586 Zuschauer waren natürlich laut und sangesfreudig, aber am Ende war es kein Vergleich zur Stimmung bei Final-Four-Turnieren beispielsweise in der Kölner Lanxess Arena oder in einem Bundesliga-Hexenkessel wie in Magdeburg.

Mehr Zuschauer bedeuten eben nicht automatisch mehr Lautstärke, mehr Euphorie, mehr Stimmung. Dieser Meinung schloss sich auch Bundestrainer Alfred Gislason auf der Pressekonferenz nach dem Spiel an.

Damit wollte er explizit nicht die tolle Atmosphäre in Düsseldorf runterspielen, es war vielmehr als Liebeserklärung an den "normalen" Handball zu verstehen, der auch ganz ohne den Gigantismus des EM-Auftaktspiels eine wahnsinnige Atmosphäre kreieren kann. Und das ist es, was den Handball auszeichnet.

Das Weltrekordspiel war "unfassbar", "geil", "bombastisch", "einmalig". Einmalig. Dabei sollte es bleiben.