Nach dem 30:23-Sieg gegen Slowenien im Hinspiel gehen die DHB-Frauen mit Rückenwind zum nächsten Quali-Spiel. ran erklärt euch, wie ihr die Partie kostenlos verfolgen könnt.

Die deutschen Handballerinnen können sich in Heidelberg mit einem zweiten Sieg gegen Slowenien frühzeitig für die Handball-Europameisterschaft qualifizieren.

Die WM-Silbermedaillen -Gewinnerinnen nehmen weiter Kurs auf die EM-Qualifikation. Im Hinspiel konnten deutschen Frauen Dank einer Aufholjagd am Ende des ersten Durchgangs und drei Paraden von Wachter in Serie Mitte des zweiten Durchgangs einen Sieg verbuchen.

Trotzdem funktionierte die Mannschaft noch nicht ganz so gut wie zuletzt bei der WM. "Einfacher spielen", forderte der Trainer Markus Gaugisch in einer Spielauszeit.

So könnt ihr das Spiel gegen Slowenien am Sonntag verfolgen!