Handball-Bundesliga live bei joyn
HBL Saison 2025/26 live: Stuttgart vs. Berlin und Leipzig vs. Magdeburg - die Topspiele der Woche kostenlos auf Joyn
- Aktualisiert: 15.10.2025
- 15:59 Uhr
- ran.de
Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.
Externer Inhalt
HBL 2025/26 im kostenlosen Jony-Stream: Welche Spiele werden nächste Woche übertragen?
- Begegnung: TVB Stuttgart vs. Füchse Berlin
- Wettbewerb: Handball-Bundesliga, 9. Spieltag
- Datum und Uhrzeit: Sonntag, 19. Oktober 2025, ab 15 Uhr
- Spielort: Porsche Arena, Stuttgart
- Begegnung: DHfK Leipzig vs. SC Magdeburg
- Wettbewerb: Handball-Bundesliga, 9. Spieltag
- Datum und Uhrzeit: Sonntag, 19. Oktober 2025, ab 16 Uhr
- Spielort: Quarterback Immobilien Arena, Leipzig
HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?
Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.
HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.
Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze
HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.