HBL 2025/26 heute live: Rhein-Neckar Löwen vs. TBV Stuttgart – ausgewählte Topspiele der Woche kostenlos im Livestream auf Joyn

  • Aktualisiert: 26.10.2025
  • 10:52 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Loewen, 80) im Torwurf GER, TBV Lemgo Lippe vs. Rhein-Neckar Loewen, Handball, 1. Bundesliga, 9. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 16.10.2025 GER, TBV Lemgo Lippe vs. R...

Rhein-Neckar Löwen – TVB Stuttgart: HBL am 26. Oktober ab 15:00 Uhr im Livestream auf Joyn!

Die Handball-Bundesliga live und kostenlosauf Joyn streamen

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden nächste Woche übertragen?

  • Begegnung: Rhein-Neckar Löwen vs. TBV Stuttgart
  • Wettbewerb: Handball-Bundesliga, 10. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: Sonntag, 26. Oktober 2025, ab 15 Uhr
  • Spielort: SAP-Arena, Mannheim

HBL 2025/26 heute live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

HBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

