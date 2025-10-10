Anzeige
HBL 2025/26 live: Flensburg vs. Kiel & Magdeburg vs. Bergischer HC – Top-Spiele kostenlos auf Joyn

  • Aktualisiert: 11.10.2025
  • 11:24 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiel werden diese Woche übertragen?

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur Handball-Bundesliga
Noah Beyer hatte einen großen Anteil am ersten Sieg
News

Handball: Erster Sieg für den Bergischen HC

  • 09.10.2025
  • 20:53 Uhr
Hat derzeit gut lachen: Florian Kehrmann
News

Handball: Lemgo verlängert vorzeitig mit Urgestein Kehrmann

  • 09.10.2025
  • 20:07 Uhr
Jannik Kohlbacher im Olympiafinale
News

Handball: Kohlbacher verlängert bei Rhein-Neckar Löwen

  • 09.10.2025
  • 19:29 Uhr
Frederik Simak (Nr. 8) greift zu
News

Füchse Berlin: Simak kehrt zurück, Herburger geht

  • 08.10.2025
  • 15:36 Uhr
Bittere Nachricht für Truchanovicius
News

Handball: Erneuter Kreuzbandriss bei Stuttgarts Truchanovicius

  • 06.10.2025
  • 16:56 Uhr
Kein Sieger beim Krimi in Kiel
News

Löwen stoppen Kiel, Magdeburg gewinnt in Hamburg

  • 05.10.2025
  • 18:31 Uhr
Simon Pytlick (Flensburg) beim Wurf
News

Handball: Flensburg siegt klar in Leipzig

  • 04.10.2025
  • 21:45 Uhr
Abgehoben: Torhüter Simon Möller
News

Möller beerbt Möller: Neuer Torhüter für Flensburg

  • 30.09.2025
  • 16:03 Uhr
Nicht zu stoppen: Berlins Mathias Gidsel
News

Handball: Füchse setzen Aufholjagd fort

  • 28.09.2025
  • 19:45 Uhr
David Späth jubelt über einen Treffer
News

Handball: Löwen schlagen Leipzig

  • 27.09.2025
  • 20:46 Uhr