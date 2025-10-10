Anzeige
Handball-Bundesliga live bei joyn

HBL 2025/26 live: SG Flensburg-Handewitt gegen HSV Hamburg -  ausgewählte Topspiele der Woche im Stream auf Joyn

  • Aktualisiert: 08.11.2025
  • 10:21 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

Anzeige
Anzeige
DAIKIN HBL: SG Flensburg-Handewitt vs HC Erlangen; 26.10.25 Jubel nach Sieg Team SG Flensburg-Handewitt DAIKIN HBL: SG Flensburg-Handewitt vs HC Erlangen, GP JOULE Arena am 26.10.25 *** DAIKIN HBL ...

SG Flensburg-Handewitt vs. HSV Hamburg: HBL am 9. November ab 15:00 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge die Handball-Bundesliga LIVE auf Joyn.

Anzeige

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

Anzeige

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden nächste Woche übertragen?

  • Begegnung: SG Flensburg-Handewitt vs. HSV Hamburg
  • Wettbewerb: Handball-Bundesliga; 11. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: 9. November; 15:00 Uhr
  • Spielort: Campushalle (Flensburg)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

Anzeige
Anzeige

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur Handball-Bundesliga
Bald im Barca-Trikot: Sergey Hernandez
News

Handball: SCM-Keeper Hernandez im Sommer nach Barcelona

  • 06.11.2025
  • 16:48 Uhr
Schwedischer Nationalspieler: Lukas Sandell
News

HBL: Sandell verlässt Löwen im Sommer - Ersatz aus Hamburg

  • 30.10.2025
  • 13:10 Uhr
Zehnder muss derzeit pausieren
News

Zehnder verlässt Magdeburg im Sommer

  • 30.10.2025
  • 12:19 Uhr
Gewann im Juni mit dem SCM die Champions League: Hornke
News

Nationalspieler Hornke beendet Karriere nach der Saison

  • 28.10.2025
  • 11:55 Uhr
Nikolej Krickau hatte Redebedarf
News

Füchse-Trainer nach dritter Niederlage: "Tut weh"

  • 27.10.2025
  • 05:24 Uhr
Pleite für die Füchse Berlin
News

HBL: Meister Berlin patzt - Magdeburg mit Mühe

  • 26.10.2025
  • 19:52 Uhr
Lemgo-Coach Florian Kehrmann
News

Lemgos Serie endet gegen Melsungen

  • 25.10.2025
  • 21:57 Uhr
Wiede erleidet Kreuzbandriss
News

Füchse Berlin: Wiede erleidet Kreuzbandriss

  • 25.10.2025
  • 10:44 Uhr
Verlässt Gummersbach: Ole Pregler
News

Handball: Göppingen holt Pregler aus Gummersbach

  • 24.10.2025
  • 12:04 Uhr
Krimi in Gummersbach: Kiel holt Unentschieden.
News

Handball: Kiel verhindert Pleite nur mit Mühe

  • 23.10.2025
  • 21:26 Uhr