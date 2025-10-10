Anzeige
Handball-Bundesliga live bei joyn

HBL 2025/26 live: Stuttgart vs. Füchse Berlin und Leipzig vs. Magdeburg - die Topspiele der Woche kostenlos auf Joyn

  • Aktualisiert: 16.10.2025
  • 21:23 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

Anzeige
Anzeige
12.10.2025, xlakx, Handball Daikin HBL, Fuechse Berlin - GWD Minden v.l. Max Darj (Fuechse Berlin), Niclas Benedict Heitkamp (GWD Minden) Zweikampf, Duell, Kampf, tackle Berlin *** 12 10 2025, xlak...

DIE HBL KOSTENLOS STREAMEN: Stuttgart vs. Berlin live auf Joyn

Die Handball-Bundesliga live und kostenlosauf Joyn streamen

Anzeige
Anzeige
12.10.2025, xtgx, SC Magdeburg - Bergischer HC v.l. Omar Ingi Magnusson (Magdeburg, 14), Christopher Rudeck (Bergischer HC, 1) Siebenmeter Magdeburg *** 12 10 2025, xtgx, SC Magdeburg Bergischer HC...

DIE HBL KOSTENLOS STREAMEN: Leipzig vs. Magdeburg live auf Joyn

Die Handball-Bundesliga live und kostenlosauf Joyn streamen

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

HBL 2025/26 im kostenlosen Jony-Stream: Welche Spiele werden nächste Woche übertragen?

  • Begegnung: TVB Stuttgart vs. Füchse Berlin
  • Wettbewerb: Handball-Bundesliga, 9. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: Sonntag, 19. Oktober 2025, ab 15 Uhr
  • Spielort: Porsche Arena, Stuttgart
  • Begegnung: DHfK Leipzig vs. SC Magdeburg
  • Wettbewerb: Handball-Bundesliga, 9. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: Sonntag, 19. Oktober 2025, ab 16 Uhr
  • Spielort: Quarterback Immobilien Arena, Leipzig

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

Anzeige

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Anzeige

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

Anzeige

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Anzeige

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur Handball-Bundesliga
Flensburg setzt sich gegen Eisenach durch
News

Handball: Flensburg weiter auf Kurs

  • 16.10.2025
  • 20:55 Uhr
Abgehoben: Max Häfner (oben)
News

Handball: Auch Häfner fehlt Stuttgart wochenlang

  • 15.10.2025
  • 10:34 Uhr
Star in Flensburg: Simon Pytlick
News

Flensburg stellt klar: Kein Pytlick-Abgang im Sommer

  • 13.10.2025
  • 18:14 Uhr
Deutlicher Sieg für den SCM
News

Handball: Magdeburg bleibt an Flensburg dran

  • 12.10.2025
  • 18:09 Uhr
Johannes Golla und die SG ringen Kiel nieder
News

Wende nach der Pause: Flensburg ringt Kiel nieder

  • 11.10.2025
  • 18:02 Uhr
Noah Beyer hatte einen großen Anteil am ersten Sieg
News

Handball: Erster Sieg für den Bergischen HC

  • 09.10.2025
  • 20:53 Uhr
Hat derzeit gut lachen: Florian Kehrmann
News

Handball: Lemgo verlängert vorzeitig mit Urgestein Kehrmann

  • 09.10.2025
  • 20:07 Uhr
Jannik Kohlbacher im Olympiafinale
News

Handball: Kohlbacher verlängert bei Rhein-Neckar Löwen

  • 09.10.2025
  • 19:29 Uhr
Frederik Simak (Nr. 8) greift zu
News

Füchse Berlin: Simak kehrt zurück, Herburger geht

  • 08.10.2025
  • 15:36 Uhr
Bittere Nachricht für Truchanovicius
News

Handball: Erneuter Kreuzbandriss bei Stuttgarts Truchanovicius

  • 06.10.2025
  • 16:56 Uhr