- Anzeige -
- Anzeige -
Handball-Bundesliga live bei joyn

HBL 2025/26 live: TSV Hannover-Burgdorf vs. Füchse Berlin - Wöchentliche Topspiele im Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 04.12.2025
  • 21:13 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

- Anzeige -
- Anzeige -
15.11.2025, xlakx, Handball Daikin HBL, Fuechse Berlin - THW Kiel v.l. Mijajlo Marsenic (Fuechse Berlin) Jubel ueber den Sieg, Jubel nach Spielende Berlin *** 15 11 2025, xlakx, Handball Daikin HBL...

TSV Hannover-Burgdorf – Füchse Berlin Die HBL am 07. Dezember ab 15 Uhr streamen

Verfolge die Handball-Bundesliga LIVE auf Joyn.

- Anzeige -

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

- Anzeige -

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden übertragen?

  • Begegnung: TSV Hannover-Burgdorf – Füchse Berlin
  • Wettbewerb: Handball Bundesliga
  • Datum und Uhrzeit: 07. Dezember, 15:00 Uhr
  • Spielort: ZAG Arena (Hannover)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

- Anzeige -
- Anzeige -

HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

- Anzeige -
- Anzeige -
HBL
25.09.2025
19:00
THW Kiel
THW Kiel
THW Kiel
33:25
Beendet
TSV GWD Minden
GWD Minden
TSV GWD Minden
04.12.2025
19:00
TBV Lemgo Lippe
Lemgo
TBV Lemgo Lippe
34:33
Beendet
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg-H
SG Flensburg-Handewitt
05.12.2025
20:00
VfL Gummersbach
Gummersbach
VfL Gummersbach
-:-
Bergischer HC
Bergischer HC
Bergischer HC
06.12.2025
19:00
Rhein-Neckar Löwen
Rhein-Neckar
Rhein-Neckar Löwen
-:-
HC Erlangen
Erlangen
HC Erlangen
07.12.2025
15:00
TSV Hannover-Burgdorf
Hannover-B.
TSV Hannover-Burgdorf
-:-
Füchse Berlin
Berlin
Füchse Berlin
07.12.2025
16:30
MT Melsungen
Melsungen
MT Melsungen
-:-
HSG Wetzlar
Wetzlar
HSG Wetzlar
07.12.2025
16:30
Handball Sport Verein Hamburg
Hamburg
Handball Sport Verein Hamburg
-:-
ThSV Eisenach
Eisenach
ThSV Eisenach
07.12.2025
18:00
SC Magdeburg
Magdeburg
SC Magdeburg
-:-
Frisch Auf! Göppingen
Göppingen
Frisch Auf! Göppingen
07.12.2025
18:00
TVB 1898 Stuttgart
TVB Stuttgart
TVB 1898 Stuttgart
-:-
SC DHfK Leipzig
DHfK Leipzig
SC DHfK Leipzig
News und Videos zur Handball-Bundesliga
Rauer Liga-Alltag bei Lemgo gegen Flensburg
News

Platz eins weit weg: Flensburg verliert in Lemgo

  • 04.12.2025
  • 20:43 Uhr
Christoph Steinert beim Wurf
News

Handball: Erlangen bindet Steinert bis 2028

  • 03.12.2025
  • 09:53 Uhr
Oskar Vind wechselt nach Magdeburg
News

SC Magdeburg verpflichtet dänischen Nationalspieler Vind

  • 01.12.2025
  • 15:57 Uhr
Simon Pytlick wechselt 2027 nach Berlin
News

Ab 2027: Füchse Berlin verpflichten Weltmeister Pytlick

  • 01.12.2025
  • 15:34 Uhr
Füchse-Trainer Nicolej Krickau und sein Team
News

Handball: Berlins Erfolgsserie gerissen

  • 30.11.2025
  • 18:25 Uhr
Schwerer Schlag für Luca Witzke
News

Spielmacher fehlt bei EM: Saison-Aus für Flensburgs Witzke

  • 30.11.2025
  • 17:49 Uhr
Magdeburg (weiß) setzt sich in Minden durch
News

HBL: Flensburg patzt - Magdeburg baut Führung aus

  • 29.11.2025
  • 21:53 Uhr
Verlässt Kiel nach zehn Jahren: Nikola Bilyk
News

Handball: Bilyk verlässt THW Kiel im Sommer

  • 29.11.2025
  • 11:22 Uhr
Kaum ein Durchkommen: Kiels Elias Ellefsen á Skipagötu (Mitte)
News

Handball: Kiel verpasst Sieg in Eisenach

  • 28.11.2025
  • 22:07 Uhr
Prokop verlässt die Recken nach fünf Jahren
News

Handball: Prokop verlässt Hannover-Burgdorf nach Saisonende

  • 28.11.2025
  • 11:59 Uhr