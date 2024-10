Handball: Schock-Diagnose! Füchse-Kapitän Paul Drux muss Karriere vorzeitig beenden

Paul Drux galt ohnehin als verletzungsanfällig, jetzt die Hiobsbotschaft: Die aktuelle Knieverletzung zwingt den Nationalspieler zum Aufhören. Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning gibt ein emotionales Statement ab.

Der langjährige Handball-Nationalspieler Paul Drux muss mit nur 29 Jahren seine Karriere beenden. Dies teilte sein Verein Füchse Berlin am Mittwoch mit und verwies auf die Schwere einer Knieverletzung, die der Rückraumspieler in der vergangenen Woche im Training erlitten hatte. "Das Ausmaß der Verletzung, dies ist seit heute klar, zwingt ihn zum vorzeitigen Karriereende. Die Ärzte schließen eine Rückkehr in den Leistungssport aus", so die Füchse.

"Das Ergebnis der Untersuchungen ist für mich sehr niederschmetternd, das muss ich für mich jetzt erst einmal verarbeiten", erklärte Drux: "Ich bin sehr dankbar für das, was ich im aktiven Handball als Spieler erleben und erreichen durfte. Jetzt werde ich mir nach der anstehenden Operation und Reha gemeinsam mit meiner Familie in Ruhe Gedanken über die nächsten Schritte machen." Details zu seiner Verletzung wurden nicht mitgeteilt.