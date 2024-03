Handball Olympia-Quali: Alles oder nichts! DHB-Team vor Endspiel unter Druck

Anzeige

Für Deutschlands Handballer kommt es am Sonntag gegen Österreich (ab 14:10 Uhr im Liveticker) zu einem Endspiel im doppelten Sinn: Nur ein Sieg sichert das Olympia-Ticket - und den Job von Bundestrainer Alfred Gislason.

Es geht um Olympia und um seinen Job - doch über sein Innenleben mochte Alfred Gislason vor dem Alles-Oder-Nichts-Duell gegen Österreich (ab 14:10 Uhr im Liveticker) nichts preisgeben. "Mein Bauchgefühl geht dich nichts an", sagte der Bundestrainer von Deutschlands Handballern, bevor er sich am Samstagabend in die Spielvorbereitung stürzte.

Beim Deutschen Handballbund ist vor dem Schicksalsspiel am Sonntag ordentlich Druck auf dem Kessel.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag des Olympia-Qualifikationsturniers in Hannover ist klar: Ein Sieg oder ein Remis gegen die Alpen-Handballer sichern das Ticket für die Sommerspiele in Paris. Verliert Deutschland, reisen die Österreicher zusammen mit den vorzeitig qualifizierten Kroaten nach Frankreich.

"Wir wissen, dass wir besser spielen müssen", mahnte Gislason, "kontinuierlich. Über 60 Minuten." Die 30:33 (10:16)-Niederlage am Samstagnachmittag gegen Kroatien wurmte den Coach.