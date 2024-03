Olympia-Quali: Deutsche Handballer starten mit Kantersieg gegen Algerien

Anzeige

Mit einem souveränen Sieg sind die deutschen Handballer in ihre Qualifikation für Olympia gestartet. Gegen Algerien gewann das Team von Alfred Gislason mit 41:29.

Pflicht erfüllt, Paris vor Augen: Deutschlands Handballer sind mit einem Kantersieg in ihre Olympia-Mission gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bezwang Außenseiter Algerien zum Auftakt des Qualifikations-Turniers in Hannover mit 41:29 (16:13) und ging den ersten Schritt in Richtung der Sommerspiele in Frankreich.

Linkshänder Renars Usincs (zehn Tore) von der TSV Hannover-Burgdorf war am Donnerstagabend vor 10.099 Zuschauern in der ausverkauften ZAG Arena der beste Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Deutschland hatte die Partie gegen den WM-Vorletzten jederzeit im Griff, brillierte aber nur zeitweise. Erst gegen Ende wuchs der deutsche Vorsprung an.

Im nächsten Spiel gegen das vom früheren Bundestrainer Dagur Sigurdsson betreute Kroatien dürfte am Samstag (14.30 Uhr/ hier im Liveticker) eine Leistungssteigerung nötig sein. Die besten zwei Teams des Vierer-Turniers lösen das Paris-Ticket, zum Abschluss treffen die DHB-Männer am Sonntag (14.10 Uhr/ hier im Liveticker) auf Österreich.