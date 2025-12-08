Die deutschen Handballerinnen treffen im Viertelfinale der Heim-WM auf Brasilien. So verfolgt ihr das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker. Die Heim-WM der deutschen Handballerinnen läuft bisher nach Plan. In den ersten fünf Partien feierte das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch fünf Siege. Viertelfinale der Handball-WM der Frauen: Deutschland vs. Brasilien am 09.12. ab 17:05 Uhr LIVE im Stream auf Joyn Im Viertelfinale wartet nun Brasilien. Zum ersten Mal bei diesem Turnier kann das Spiel im Free-TV verfolgt werden. DHB-Präsident Andreas Michelmann hatte diesen Umstand zuletzt stark kritisiert: "Da wird von ARD und ZDF das Thema Gleichberechtigung gleich wieder ins Gegenteil verkehrt. Die Zuschauer sehen kein Spiel unserer Frauen in der Vorrunde und auch kein Spiel in der Hauptrunde, erst im Viertelfinale wollen die beiden Sender einsteigen. Das ist einfach schlimm und macht mich richtig sauer."

"Das sollten sie sich mal beim Fußball erlauben, bei den Frauen erst im Viertelfinale mit der Übertragung anzufangen. Ich möchte nicht wissen, was dann los ist", so der 66-Jährige weiter. Bundestrainer Gaugisch freut sich über die neu gewonnene Aufmerksamkeit und sieht eine große Chance für den Frauen-Handball in Deutschland: "Das hat schon eine hohe Bedeutung, weil wir sehr, sehr viel gewinnen können. Wir können uns hier zu Hause präsentieren. Ich spüre null Komma null Last." So könnt ihr das Viertelfinale gegen Brasilien im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.

Deutschland vs. Brasilien heute live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-WM der Frauen statt? Spiel: Deutschland vs. Brasilien

Wettbewerb: Weltmeisterschaft; Viertelfinale

Datum: 09. Dezember 2025

Uhrzeit: 17:15 Uhr

Austragungsort: Westfalenhalle (Dortmund)

Handball-WM der Frauen heute live: Läuft das Viertelfinale zwischen Deutschland und Brasilien im Free-TV? Ja. Das ZDF überträgt das K.o.-Spiel live im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 17:05 Uhr.

Viertelfinale bei der Handball-WM der Frauen: Wer zeigt Deutschland - Brasilien heute im Livestream? Das Viertelfinale zwischen Deutschland und Brasilien wird im Joyn-Livestream übertragen. Dafür ist KEIN kostenpflichtiges Abo notwendig.

Deutschland gegen Brasilien im Viertelfinale bei der Handball-WM der Frauen: Gibt's heute einen Liveticker? Ja! Einen Liveticker zum Viertelfinale zwischen Deutschland und Brasilien findet ihr auf ran.de.

