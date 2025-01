Handball-Märchen: Italien-Hymne sorgt für "Gänsehaut"-Moment

Die Uhr ging stramm auf Mitternacht zu, da turnte Domenico Ebner noch immer aufgekratzt durch die Katakomben der Jyske Bank Boxen. Voll gepumpt mit Adrenalin und mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht berichtete der Keeper der italienischen Handballer ausführlich und auf Englisch, Deutsch und Italienisch von "einer der schönsten Niederlagen, die man haben kann".

Das 20:39 im letzten WM-Vorrundenspiel gegen Top-Favorit Dänemark? Geschenkt. Es waren vor allem die Szenen vor dem Spiel, als knapp 15.000 dänische Fans die italienische Hymne mit rhythmischem Klatschen begleiteten, die dänischen die Ebner emotional berührten.

"Da hatten wir Gänsehaut auf dem Spielfeld. Das sind extrem schöne Momente", sagte der Torhüter von Bundesligist Leipzig nach einem DER bisherigen WM-Momente.

Der sportliche Dämpfer tat dem italienischen Märchen keinen Abbruch. Nach zwei Siegen in der Vorrunde geht der Handball-Zwerg mit ganz viel Rückenwind in die Spiele der zweiten Turnierphase, in der es auch gegen das deutsche Team geht.

"Man kann das nicht in Worte fassen, wenn man nach 28 Jahren wieder bei einer WM dabei ist", sagt der 30 Jahre alte Ebner: "Wir haben junge Spieler, wir haben alte Spieler. Wir haben dicke, dünne, kleine und große Jungs. Wenn man diese Mannschaft sieht, geht mir das Herz auf."