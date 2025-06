Handball U21-WM: Deutschland feiert Kantersieg - Modus, Übertragung im TV - alle Infos zum Turnier

Die U21-WM im Handball ist im vollen Gange. ran zeigt euch den Modus, die Teams und wo das Turnier übertragen wird.

Update, 21.06.: Deutschland schlägt auch Tunesien

Die deutschen U21-Handballer bleiben bei der WM in Polen weiter makellos. Das Team von Trainer Martin Heuberger gewann am Samstag auch das dritte und letzte Vorrundenspiel in der Gruppe G in Kielce gegen Außenseiter Tunesien klar mit 39:26 (19:11) und sicherte sich eine optimale Ausgangslage für die Hauptrunde.