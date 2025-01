"Ich habe ihn gefragt", sagte Gislason in der "ARD": "Er meinte Verstauchung. Aber das werden wir wohl erst morgen sehen. Ich hoffe natürlich, dass es nichts Ernstes ist." Knorr selbst verschwand schnell in der Kabine, um sich untersuchen zu lassen.

Auch Gislason haderte: "40 Minuten lang haben wir uns sehr schwer getan. Vor allem die ersten Minuten, fand ich, haben wir überdreht. Wir konnten von Glück reden, dass wir zur Halbzeit geführt haben."

Fünf Monate nach dem olympischen Silber-Coup zeigte das deutsche Team eine wechselhafte Vorstellung. Vor allem in der Abwehr taten sich Kapitän Johannes Golla und seine Mitspieler lange Zeit schwer. Weil der Angriff sich im zweiten Abschnitt aber deutlich steigerte und Torhüter Andreas Wolff mit insgesamt drei parierten Siebenmetern glänzte, setzte sich Deutschland in der zweiten Halbzeit leicht ab.

Shootingstar Renars Uscins erzielte mit zehn Treffern in der Jyske Bank Boxen die meisten Tore für die deutsche Auswahl. Mit einem weiteren Erfolg im zweiten Spiel gegen die Schweiz am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) kann Deutschland vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde lösen. Die Eidgenossen kamen in ihrem Auftaktspiel nicht über ein 17:17 (8:7) gegen Tschechien hinaus. Die Tschechen sind am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) letzter deutscher Gegner in Vorrundengruppe A.

"Wir müssen sehr, sehr aufpassen", hatte Gislason vor der Partie gewarnt. Wegen ihrer flinken Offensive würden ihn die Polen "ein bisschen" an den deutschen Meister SC Magdeburg erinnern: "Wir müssen extrem schnell auf den Beinen sein. Technisch sind sie sehr gut."

Die Worte des Bundestrainers sollten sich bewahrheiten. Vorne tat sich das deutsche Team in der ersten Halbzeit enorm schwer, ihre Probleme hatten Golla und seine Mitspieler gegen den 16. der letzten Europameisterschaft aber vor allem hinten. Immer wieder kamen die Polen aus der Nahwurfzone zum Torabschluss, Kreisläufer Kamil Syprzak tauchte ständig frei vor Wolff auf. 4:6 hieß es nach zehneinhalb Minuten.

Deutschland biss sich nun regelrecht in die Partie. Hinten kämpfte die Abwehr um jeden Zentimeter, vorn übernahm jetzt vor allem Uscins Verantwortung und brachte sein Team mit seinem dritten Treffer wieder auf Kurs (7:7). Polen bestimmte aber weiter Tempo und Rhythmus des Spiels und stellte durch Syprzak fünftem Treffer auf 13:11 (25.).