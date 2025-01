Die deutschen Handballer treffen am Abend auf Tunesien. Sportlich geht es um nichts, einige Spieler fallen aus.

Neben Juri Knorr und Rune Dahmke müssen Deutschlands Handballer beim WM-Hauptrundenabschluss gegen Tunesien auch ohne Lukas Stutzke auskommen. Alle drei Spieler sind erkrankt und fehlen in der sportlich bedeutungslosen Partie am heutigen Samstagabend (20.30 Uhr live auf Joyn und im Liveticker).

Der verletzte Franz Semper war am Freitag abgereist und kann im Turnierverlauf nicht mehr eingreifen. Der nachnominierte Marian Michalczik steht dagegen vor seinem ersten Einsatz bei der WM.

Dahmke und Stutzke werden die Partie aus dem Teamhotel in Silkeborg verfolgen. Knorr hält sich aktuell zu Untersuchungen in Flensburg auf. Der Spielmacher, der sich laut Verbandsangaben "auf dem Wege der Besserung" befindet, wird am Sonntag auch nicht mit der Mannschaft nach Oslo fliegen.

Die räumliche Konstellation mit Flensburg spiele dem deutschen Team "in die Karten", sagte Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton, "und das erst am kommenden Mittwoch in Oslo stattfindende WM-Viertelfinale lässt uns einen größeren zeitlichen Spielraum". Knorrs Rückkehr ins Team zum WM-Viertelfinale ist laut DHB-Mitteilung, "nach jetzigem Stand möglich".