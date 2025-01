Für das letzte deutsche Hauptrundenspiel in Herning am Samstag ( ab 20:30 Uhr im Liveticker ) gegen den krassen Außenseiter kündigte Gislason an, seine Stammkräfte zu schonen und die Last auf viele Schultern zu verteilen. Dennoch stellte der DHB-Coach klar: "Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen."

Nach Informationen des "RedaktionsNetzwerks Deutschland" (RND) wurde Knorr am Freitagmorgen nach Flensburg gefahren, um sich dort von einem Facharzt untersuchen zu lassen. Neben Fieber hätten den Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen, der zum Jahresende mit einer Bronchitis zu kämpfen hatte, Schmerzen in der Brust und Atemprobleme ans Bett gefesselt. Knorr soll es aber "wieder etwas besser gehen".

Deutschlands Handballer müssen wohl auch beim Hauptrundenabschluss gegen Tunesien ohne Juri Knorr und Rune Dahmke auskommen. "Ich gehe davon aus, dass keiner von den beiden dabei sein wird", sagte Bundestrainer Alfred Gislason am Freitag im deutschen Teamquartier in Silkeborg. Mindestens bei Knorr scheint sogar der Einsatz im WM-Viertelfinale gefährdet.

WM-Aus für DHB-Star Semper

Wie der DHB am Freitagnachmittag mitteilte, ist das WM-Turnier für Franz Semper vorzeitig beendet. Der Linkshänder des SC DHfK Leipzig erlitt im Hauptrundenduell mit Italien (34:27) nach DHB-Angaben eine "neue Verletzung, die einen weiteren Einsatz unmöglich macht".

"Dieser Ausfall ist bitter für Franz und unser Team", sagte Chatton. "Wir beraten uns zu möglichen Nachnominierungen auch mit Blick auf die Gesamtsituation und haben keinen unmittelbaren zeitlichen Druck. Das letzte Hauptrundenspiel ist sicher eine für uns sportlich wertvolle Etappe, hat aber keinen tabellarischen Einfluss. Wir richten diese Entscheidung auch mit Blick auf das Viertelfinale am kommenden Mittwoch in Oslo aus."

Der Rückraumspieler war wegen muskulärer Probleme erst zum zweiten Hauptrundenspiel gegen Italien in den Kader gerückt und hatte mit fünf Toren ein überzeugendes WM-Debüt gegeben. Detaillierte Angaben zur neuen erlittenen Verletzung machte der DHB nicht, Semper trat am Freitag die Heimreise aus Dänemark an. Für den sportlich bedeutungslosen Hauptrundenabschluss gegen Tunesien am Samstag rückt Marian Michalczik in den deutschen Kader.

Spielmacher Knorr (Rhein-Neckar Löwen) und Linksaußen Dahmke (THW Kiel) hatten das zweite Hauptrundenspiel gegen die Italiener krankheitsbedingt verpasst. Stattdessen wurden die Spieler wegen ihrer Erkältungen im Teamquartier isoliert und bezogen Einzelzimmer. Gislason hofft, dass die beiden für das deutsche Viertelfinale am Mittwoch in Norwegens Hauptstadt Oslo wieder zur Verfügung stehen. Es gebe, so Gislason am Donnerstagabend im ZDF, "sicherlich bessere Chancen, dass Rune wieder reinkommt als Juri".