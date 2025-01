Handball-WM: Rätsel um Juri Knorr - Montag Rückkehr zum DHB-Team?

Juri Knorr verpasste aus Krankheitsgründen zwei Hauptrundenspiele. Während um seinen Aufenthalt ein Geheimnis gemacht wurde, soll er am Montag wieder zur Mannschaft stoßen.

Erst war Juri Knorr einer der großen deutschen Hoffnungsträger bei der Handball-WM, dann ein Mysterium.

Denn der Spielmacher der DHB-Auswahl fiel bei den letzten beiden Hauptrundenspielen gegen Italien und Tunesien wegen eines Infekts aus. Rätselhaft blieb dabei sein Aufenthaltsort.

Bei der Übertragung des 31:19-Siegs gegen Tunesien am Samstagabend hieß es im "ZDF", Knorr sei bei seinen Eltern.

Bundestrainer Alfred Gislason meinte laut der "Bild", er wisse nichts, er habe sich nur "um die Mannschaft gekümmert, die hier vor Ort war. Alles, was mit Juri war, war abgesprochen mit der medizinischen Abteilung."

Teammanager Benjamin Chatton erklärte dann am Sonntag vor der Abreise des deutschen Teams nach Oslo nicht weniger mysteriös: "Wir haben uns ja vorher schon gesagt, dass wir uns zu den Themen jetzt nicht so äußern wollen. Deswegen kann ich jetzt auch weiterhin nicht ins Wasserglas schauen. Aber wir haben die große Hoffnung, dass wir am Mittwoch mit vollzähligem Kader zum ersten Mal antreten können."

Wie die "Bild" weiter berichtet, habe Knorrs Vater, Ex-Nationalspieler Thomas Knorr, den Aufenthalt seines Sohnes auf Nachfrage ebenfalls nicht verraten, sondern wiederum auf den DHB verwiesen.