Pflicht erfüllt, Etappenziel praktisch erreicht: Deutschlands Handballer können für das WM-Viertelfinale planen.

Deutschlands Handballer gewinnen ihr "Endspiel" gegen Italien und können für das WM-Viertelfinale planen. Gegen Italien stand der beste DHB-Spieler mal wieder im Tor.

Andreas Wolff winkte ins Publikum, Deutschlands Handballer klatschten dem Spieler des Spiels eifrig Beifall. Die Erleichterung nach dem am Ende deutlichen "Endspiel" gegen Italien war spürbar. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason kann nach dem 34:27 (15:13) gegen das Überraschungsteam für das WM-Viertelfinale planen.

"Wir wussten, dass es echt schwer werden würde. Ich bin sehr, sehr froh", sagte Franz Semper am ZDF-Mikrofon: "Jetzt geht es langsam an das Eingemachte. So kann es weitergehen."

Mann des Abends war einmal mehr Andreas Wolff mit 18 Paraden im deutschen Tor, zum besten Torschützen avancierte Timo Kastening mit sechs Treffern. Auch der nachnominierte Franz Semper erwies sich bei seinem Turnierdebüt mit fünf Toren in der zweiten Halbzeit als belebendes Element.

Nach den kurzfristigen Ausfällen von Spielmacher Juri Knorr und Rune Dahmke zeigte das deutsche Team zwei Tage nach dem 30:40 gegen Weltmeister Dänemark erneut eine schwache erste Halbzeit. Erst nach der Pause stellten Kapitän Johannes Golla und seine Mitspieler die Weichen auf Sieg und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Klar ist aber auch: Für den Traum der ersten deutschen WM-Medaille seit 18 Jahren muss sich Deutschland deutlich steigern.

In der Hauptrundengruppe 1 ist die DHB-Auswahl mit nun 6:2 Punkten schon vor dem letzten Hauptrundenspieltag quasi nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen. Wenn die Schweiz im Abendspiel nicht gegen Top-Favorit Dänemark gewinnt, kann Gislason mit seinem Team schon vor der abschließenden Partie gegen Außenseiter Tunesien am Samstag den Einzug in die K.o.-Runde feiern.

Ob Knorr und Dahmke gegen Tunesien wieder eingreifen können, scheint derzeit mehr als ungewiss. "Ich glaube nicht, dass einer der beiden im nächsten Spiel spielen wird, danach müssen wir schauen, wie schnell die beiden reinkommen können", zeigte sich Gislason wenig optimistisch: "Ich glaube, wir haben eine größere Chance bei Rune als bei Juri."

Das mögliche deutsche Viertelfinale steigt am kommenden Mittwoch in Oslo. In der norwegischen Hauptstadt würde auch ein mögliches deutsches Halbfinale sowie das Finale ausgetragen. Erklärtes Ziel des Olympia-Zweiten ist die erste WM-Medaille seit 18 Jahren.