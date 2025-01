Deutschlands Handballer gewinnen ihr "Endspiel" gegen Italien und sind für das WM-Viertelfinale qualifiziert. Gegen Italien stand der beste DHB-Spieler mal wieder im Tor.

Deutschlands Handballer belohnten sich bei einem zünftigen Abendessen in der Silkeborger Brasserie "Evald" für ihren Sieg im "Endspiel" gegen Italien, als sich die letzten Restzweifel in Luft auflösten.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason steht nach dem 34:27 (15:13) gegen das Überraschungsteam vorzeitig im WM-Viertelfinale.

"Wir wussten, dass es echt schwer werden würde. Ich bin sehr, sehr froh", sagte Franz Semper am ZDF-Mikrofon: "Jetzt geht es langsam an das Eingemachte. So kann es weitergehen."

In der Hauptrundengruppe 1 ist die DHB-Auswahl mit nun 6:2 Punkten schon vor dem letzten Hauptrundenspieltag nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen. Deutschland konnte am späten Donnerstag den Einzug in die K.o.-Runde feiern, weil die Schweiz im Abendspiel mit 28:39 gegen Gruppensieger Dänemark (8:0 Punkte) verlor. Damit ist das abschließende Hauptrundenspiel gegen Außenseiter Tunesien am Samstag sportlich nicht mehr von Bedeutung.

Das deutsche Viertelfinale steigt dann am kommenden Mittwoch in Oslo. Gegner ist der Sieger der noch völlig offenen Hauptrundengruppe 3, in der Portugal, Schweden, Brasilien, Spanien und Norwegen um Platz eins kämpfen. In der norwegischen Hauptstadt wird auch ein mögliches deutsches Halbfinale sowie das Finale ausgetragen.

Mann des Abends war einmal mehr Andreas Wolff mit 18 Paraden im deutschen Tor, zum besten Torschützen avancierte Timo Kastening mit sechs Treffern. Auch der nachnominierte Franz Semper erwies sich bei seinem Turnierdebüt mit fünf Toren in der zweiten Halbzeit als belebendes Element.