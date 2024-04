Stefan Raab vs. Regina Halmich: Kult-Box-Kommentator Tobias Drews erinnert sich

"Ich habe nicht gedacht, dass es schon so lange her ist", sagte Tobias Drews lachend. Dabei war der Kult-Kommentator des Boxsports vor rund 23 Jahren dabei, als Stefan Raab erstmals gegen Regina Halmich in den Ring stieg.

Nun steht nach einem weiterem Fight im Jahr 2007 - der ebenfalls an Halmich ging - ein dritter Kampf zwischen den beiden bevor.

"Man war ja gespannt, ob es sich als Aprilscherz entpuppt", sagte Drews über das Video, das Raab auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. "Doch Halmichs Seite hat den Kampf bereits bestätigt und es gab ja auch Tickets zum Verkauf. Ich gehe davon aus, dass das Event stattfindet."

Ausgetragen wird der Kampf am 14. September ab 19:45 Uhr in der PSD Bank Arena in Düsseldorf. Die auf der Plattform "Eventim" am Dienstag erhältlichen Tickets (ab 57,50 Euro) waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen.