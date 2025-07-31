Bei den Finals 2025 in Dresden werden die deutschen Meisterschaften in 20 Disziplinen entschieden. Wann finden die Events statt? Und wo kann man sie live verfolgen? Die Finals 2025 gehen an den Start – und machen Dresden vom 31. Juli bis 3. August zur Schaubühne für Deutschlands beste Athletinnen und Athleten. An vier Tagen werden in 20 Sportarten die Deutschen Meistertitel vergeben – von Turnen über Triathlon bis Fechten. Neu dabei ist in diesem Jahr die Leichtathletik, die erstmals im Rahmen der Finals ihre nationalen Titelkämpfe austrägt. Außerdem sind auch zukünftige olympische Disziplinen wie Flag Football vertreten, ergänzt durch weitere Wettbewerbe wie Stand-Up Paddling, die für ein vielfältiges Programm sorgen. Die Finals 2025 live: Donnerstag & Samstag live im ARD-Stream auf Joyn

Die Finals 2025 live: Freitag & Sonntag live im ZDF-Stream auf Joyn Aber wann finden die Events statt? Und wer überträgt die Finals 2025 überhaupt? ran hat alle wichtigen Infos rund um Termine, Wettbewerbe und Live-Übertragungen zusammengefasst.

Die Finals 2025: Wann finden die Meisterschaften in Dresden statt? Die Finals 2025 werden vom 31. Juli bis zum 3. August 2025 in Dresden ausgetragen.

Worum geht es bei den Finals 2025 in Dresden? Die Finals 2025 in Dresden sind die fünfte Ausgabe des deutschen Multisport-Events, bei dem in 20 Sportarten insgesamt 133 Deutsche Meistertitel vergeben werden. Bei dem Großteil der Sportarten handelt es sich um olympische Disziplinen. Das Ziel ist ein sportliches Festival, das Meisterschaften verschiedener Disziplinen unter einem Dach bündelt und so maximale Aufmerksamkeit für Spitzensport schafft.

Die Finals 2025 in Dresden heute live: Das sind die Highlights am Freitag In der Leichtathletik steht der entscheidende zweite Tag im Zehn- und Siebenkampf an. Die beiden deutschen Stars Leo Neugebauer und Niklas Kaul treten in ausgewählten Disziplinen an. Zudem warten die 5.000-Meter-Finals der Damen und Herren. Auch im Turnen wird bereits am Freitagnachmittag und Abend die vielseitigste Athletin im Mehrkampf gesucht. Ebenfalls auf dem Programm stehen die Finals im Rugby der besten deutschen Damen- und Herren-Teams. Entscheidungen wird es außerdem unter anderem im Kanusport und Fechten geben.

Die Finals 2025 in Dresden heute live: Welche Disziplinen sind dabei? Insgesamt werden die deutschen Meisterschaften von 20 Sportarten ausgetragen: 3x3 Basketball

7er-Rugby

Badminton

Bogensport

Breaking

Coastal Rowing

Faustball & wowball

Fechten

Flag Football

Gerätturnen

Kanu

Klettern

Lacrosse

Leichtathletik

Rhythmische Sportgymnastik

Rudern

Sportakrobatik

Stand-Up-Paddling

Trampolinturnen

Triathlon

Die Finals 2025 heute live: Wo werden die Wettbewerbe im Free-TV und Livestream übertragen? Die Finals 2025 werden live im Free-TV von ARD und ZDF übertragen. Am Donnerstag und Samstag berichtet die ARD, am Sonntag übernimmt das ZDF die Live-Berichterstattung aus Dresden. Die Übertragungen sind zusätzlich in den kostenlosen ARD- und ZDF-Livestreams auf Joyn verfügbar. Weitere Wettbewerbe werden in separaten Livestreams der ARD Sportschau und des ZDF Sportstudios gezeigt.

