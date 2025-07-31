Deutsche Meisterschaften in 20 Disziplinen
Finals 2025 in Dresden heute live: Mehrkämpfe in der Leichtathletik und im Turnen im Fokus - hier laufen die Meisterschaften kostenlos im Free-TV und im Livestream
Bei den Finals 2025 in Dresden werden die deutschen Meisterschaften in 20 Disziplinen entschieden. Wann finden die Events statt? Und wo kann man sie live verfolgen?
Die Finals 2025 gehen an den Start – und machen Dresden vom 31. Juli bis 3. August zur Schaubühne für Deutschlands beste Athletinnen und Athleten.
An vier Tagen werden in 20 Sportarten die Deutschen Meistertitel vergeben – von Turnen über Triathlon bis Fechten.
Neu dabei ist in diesem Jahr die Leichtathletik, die erstmals im Rahmen der Finals ihre nationalen Titelkämpfe austrägt. Außerdem sind auch zukünftige olympische Disziplinen wie Flag Football vertreten, ergänzt durch weitere Wettbewerbe wie Stand-Up Paddling, die für ein vielfältiges Programm sorgen.
Aber wann finden die Events statt? Und wer überträgt die Finals 2025 überhaupt? ran hat alle wichtigen Infos rund um Termine, Wettbewerbe und Live-Übertragungen zusammengefasst.
Die Finals 2025: Wann finden die Meisterschaften in Dresden statt?
Die Finals 2025 werden vom 31. Juli bis zum 3. August 2025 in Dresden ausgetragen.
Worum geht es bei den Finals 2025 in Dresden?
Die Finals 2025 in Dresden sind die fünfte Ausgabe des deutschen Multisport-Events, bei dem in 20 Sportarten insgesamt 133 Deutsche Meistertitel vergeben werden. Bei dem Großteil der Sportarten handelt es sich um olympische Disziplinen.
Das Ziel ist ein sportliches Festival, das Meisterschaften verschiedener Disziplinen unter einem Dach bündelt und so maximale Aufmerksamkeit für Spitzensport schafft.
Die Finals 2025 in Dresden heute live: Das sind die Highlights am Freitag
In der Leichtathletik steht der entscheidende zweite Tag im Zehn- und Siebenkampf an. Die beiden deutschen Stars Leo Neugebauer und Niklas Kaul treten in ausgewählten Disziplinen an. Zudem warten die 5.000-Meter-Finals der Damen und Herren.
Auch im Turnen wird bereits am Freitagnachmittag und Abend die vielseitigste Athletin im Mehrkampf gesucht. Ebenfalls auf dem Programm stehen die Finals im Rugby der besten deutschen Damen- und Herren-Teams.
Entscheidungen wird es außerdem unter anderem im Kanusport und Fechten geben.
Die Finals 2025 in Dresden heute live: Welche Disziplinen sind dabei?
Insgesamt werden die deutschen Meisterschaften von 20 Sportarten ausgetragen:
Die Finals 2025 heute live: Wo werden die Wettbewerbe im Free-TV und Livestream übertragen?
Die Finals 2025 werden live im Free-TV von ARD und ZDF übertragen. Am Donnerstag und Samstag berichtet die ARD, am Sonntag übernimmt das ZDF die Live-Berichterstattung aus Dresden.
Die Übertragungen sind zusätzlich in den kostenlosen ARD- und ZDF-Livestreams auf Joyn verfügbar.
Weitere Wettbewerbe werden in separaten Livestreams der ARD Sportschau und des ZDF Sportstudios gezeigt.
Finals 2025 heute live: Das TV-Programm in der Übersicht
Donnerstag, 31. Juli (ARD):
- 14:00 Uhr Leichtathletik, Mehrkampf Frauen und Männer
- Ca. 14:40 Uhr Fechten, Florett Team Frauen Finale
- Ca. 14:55 Uhr Faustball, Frauen Finale
- Ca. 15:20 Uhr Turnen, Mehrkampf Männer
- Ca. 15:50 Uhr Faustball, Männer Finale
- Ca. 16:05 Uhr Mehrkampf, Frauen und Männer
- Ca. 16:45 Uhr Fechten, Florett Team Männer Finale
- Ca. 17:15 Uhr Triathlon, Mixed Staffel
- Ca. 18:50 Uhr Turnen, Mehrkampf Männer
- Ca. 19:00 Uhr Leichtathletik, Mehrkampf Frauen und Männer
Freitag, 1. August (ZDF):
- Ca. 14:05 Leichtathletik, Mehrkampf Damen und Herren
- Ca. 14:15 Uhr Fechten
- Ca. 14:30 Uhr Coastal Rowing, Finale Damen und Herren
- Ca. 15:00 Uhr Leichtathletik, Mehrkampf Damen und Herren
- Ca. 15:15 Uhr Rythmische Sportgymnastik
- Ca. 15:35 Uhr Kanu, Para-Einer
- Ca. 16:05 Uhr Fechten, Degen Finale
- Ca. 16:30 Uhr Rugby, Finale Frauen
- Ca. 16:50 Uhr Leichtathletik, Mehrkampf Damen und Herren
- Ca. 17:00 Uhr Rugby, Finale Männer
- Ca. 17:30 Uhr Turnen
- Ca. 18:00 Uhr Leichtathletik, Mehrkampf Damen und Herren
- Ca. 18:10 Uhr Turnen
- Ca. 18:30 Uhr Leichtathletik, Mehrkampf Damen und Herren
Samstag, 2. August (ARD):
- Ca. 10:25 Uhr Triathlon, Frauen
- Ca. 11:40 Uhr Coastal Rowing, Frauen und Männer
- Ca. 11:50 Uhr Leichtathletik, 4x400m Frauen
- Ca. 12:05 Uhr Fechten, Säbel Team Frauen und Männer Finale
- Ca. 12:15 Uhr Leichtathletik, Hammerwurf Frauen | Finale Dreisprung Frauen | Finale 1.500 m Frauen | Finale 4 x 400 m Männer - Finale
- Ca. 12:30 Uhr Lacrosse, Frauen Finale
- Ca. 13:00 Uhr Bogenschießen, Compound Frauen
- Ca. 13:25 Uhr Klettern, Speedklettern Männer
- Ca. 14:00 Uhr Rhythmische Sportgymnastik, Gerätfinals Frauen und Männer
- Ca. 14:15 Uhr Rudern, Einer Frauen Finale
- Ca. 14:35 Uhr Lacrosse, Frauen Finale
- Ca. 14:50 Uhr Fechten, Säbel Frauen und Männer Finale
- Ca. 15:05 Uhr Leichtathletik, Hochsprung Männer Finale
- Ca. 15:25 Uhr Rudern, Achter Männer Finale, Para-Einer Finale
- Ca. 15:35 Uhr Turnen, Gerätfinals Frauen und Männer
- Ca. 15:45 Uhr Breaking, B-Girls Finale
- Ca. 15:55 Uhr Lacrosse, Männer Finale
- Ca. 16:05 Uhr Kanu, Kajak-Einer Frauen und Männer Finale
- Ca. 16:35 Uhr Leichtathletik, Hochsprung Männer - Finale 110 m Hürden Männer | Diskus Frauen - Finale
- Ca. 17:00 Uhr Bogenschießen, Recurve Frauen und Männer, Compound Männer
- Ca. 17:20 Uhr Turnen, Gerätfinals Frauen und Männer
- Ca. 18:20 Uhr Turnen, Gerätfinals Frauen und Männer
- Ca. 18:40 Uhr Leichtathletik, Weitsprung Männer | Finale Speer Männer | 3.000 m Hürden Männer | Finale 110 m Hürden Männer | Finale 110 m Hürden Frauen | Finale 100 m Männer + Frauen
- Ca. 19:15 Uhr 3x3 Basketball, Finale Frauen
Sonntag, 3. August (ZDF):
- Ca. 10:15 Uhr Triathlon, Herren
- Ca. 11:30 Uhr Flag Football, Damen Finale
- Ca. 11:45 Uhr Turnen, Herren Gerätturnen Finale
- Ca. 12:15 Uhr Flag Football, Damen und Herren Finale
- Ca. 12:45 Uhr Klettern, Damen Finale Speedklettern
- Ca. 13:15 Uhr Klettern, Damen Finale Speedklettern
- Ca. 13:25 Uhr Turnen, Herren Finale Gerätturnen
- Ca. 14:00 Uhr Leichtathletik, Damen und Herren
- Ca. 14:05 Uhr Flag Football, Herren Finale
- Ca. 14:30 Uhr Breaking, B-Boys Finale
- Ca. 14:55 Uhr Badminton, Finale Team
- Ca. 15:05 Uhr Bogenschießen, Compound/Recurve Team
- Ca. 15:25 Uhr Rudern, Achter/Elfer/Paraboote
- Ca. 15:55 Uhr Badminton, Finale Team
- Ca. 16:00 Uhr Basketball, Damen Halbfinale
- Ca. 16:30 Uhr Rudern, Achter/Elfer/Paraboote
- Ca. 16:40 Uhr Badminton, Finale Team
- Ca. 17:00 Uhr Leichtathletik, Frauen und Männer
- Ca. 17:30 Uhr Basketball, Damen Finale
- Ca. 17:55 Uhr Badminton, Finale Team
- Ca. 18:05 Uhr Leichtathletik, Finale Damen und Herren