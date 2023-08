Donald Trump behauptet, besser Golf zu spielen als Phil Mickelson

Anzeige

Donald Trump verkündet, bei einem Golfturnier besser abgeschnitten zu haben als Golf-Legende Phil Mickelson - und benennt sogar Zeugen dafür.

von Oliver Jensen,

Sollte Donald Trump die Wahrheit sagen, hätte er durchaus Golf-Profi werden können.

Der ehemalige US-Präsident prahlte in seinem Social-Media-Netzwerk "Truth Social" damit, am Samstag den Senior Club Championship im Trump National Golf Club in Bedminster mit einem Ergebnis von 67 gewonnen zu haben.

Demzufolge wäre er acht Schläge besser als Golf-Ikone Phil Mickelson, der zwei Wochen zuvor dort gespielt hatte. Offenbar ist dem 77-Jährigen bewusst, dass dies unglaubwürdig erscheint. Daher hat er gleich in seinem Tweet angemerkt, dass es Zeugen gebe.

"Ich freue mich, all denjenigen, die es interessiert, berichten zu können, dass ich gerade die Senior Club Championship gewonnen habe (muss über 50 Jahre alt sein!) in Bedminster (Trump National Golf Club) und eine 67er-Runde gespielt habe. Nun werden einige Leute denken, dass das zu niedrig klingt", schrieb Trump. "Aber viele Leute haben zugesehen und ich bin von Geheimdienstagenten umgeben."