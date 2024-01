ELF: Topspiel zum Auftakt der neuen Saison

ELF: Der Spielplan für 2024

Week 1 (25./26. Mai 2024)

Fehérvár Enthroners vs. Vienna Vikings (Sa.) Helvetic Guards vs. Barcelona Dragons (Sa.) Milano Seamen vs. Raiders Tirol (Sa.) Panthers Wrocław vs. Berlin Thunder (So.) Stuttgart Surge vs. Munich Ravens (So.) Cologne Centurions vs. Rhein Fire (So.) Prague Lions vs. Hamburg Sea Devils (So.).

Week 2 (1./2. Juni 2024)

Madrid Bravos vs. Barcelona Dragons (Sa.) Panthers Wrocław vs. Stuttgart Surge (Sa.) Vienna Vikings vs. Raiders Tirol (Sa.) Milano Seamen vs. Munich Ravens (Sa.) Berlin Thunder vs. Prague Lions (So.) Hamburg Sea Devils vs. Paris Musketeers (So.) Frankfurt Galaxy vs. Rhein Fire (So.) Cologne Centurions vs. Fehérvár Enthroners (So.)

Week 3 (8./9. Juni 2024)

Barcelona Dragons vs. Raiders Tirol (Sa.) Rhein Fire vs. Madrid Bravos (Sa.) Paris Musketeers vs. Frankfurt Galaxy (Sa.) Milano Seamen vs. Helvetic Guards (Sa.) Berlin Thunder vs. Fehérvár Enthroners (So.) Panthers Wrocław vs. Vienna Vikings (So.) Munich Ravens vs. Prague Lions (So.)

Week 4 (15./16. Juni 2024)

Frankfurt Galaxy vs. Panthers Wrocław (Sa.) Raiders Tirol vs. Munich Ravens (Sa.) Vienna Vikings vs. Berlin Thunder (Sa.) Barcelona Dragons vs. Helvetic Guards (Sa.) Cologne Centurions vs. Madrid Bravos (Sa.) Paris Musketeers vs. Rhein Fire (Sa.) Hamburg Sea Devils vs. Prague Lions (So.) Stuttgart Surge vs. Milano Seamen (So.)

Week 5 (22./23. Juni 2024)

Barcelona Dragons vs. Milano Seamen (Sa.) Helvetic Guards vs. Raiders Tirol (Sa.) Munich Ravens vs. Stuttgart Surge (Sa.) European League of Football Großer Grasbrook 9 20457 Hamburg press@europeanleague.football Berlin Thunder vs. Rhein Fire (So.) Prague Lions vs. Vienna Vikings (So.) Fehérvár Enthroners vs. Panthers Wrocław (So.)

Week 6 (29./30. Juni 2024)

Madrid Bravos vs. Rhein Fire (Sa.) Raiders Tirol vs. Barcelona Dragons (Sa.) Vienna Vikings vs. Panthers Wrocław (Sa.) Prague Lions vs. Berlin Thunder (Sa.) Milano Seamen vs. Fehérvár Enthroners (Sa.) Frankfurt Galaxy vs. Hamburg Sea Devils (So.) Stuttgart Surge vs. Helvetic Guards (So.) Paris Musketeers vs. Cologne Centurions (So.)

Week 7 (6./7. Juli 2024)

Madrid Bravos vs. Frankfurt Galaxy (Sa.) Raiders Tirol vs. Vienna Vikings (Sa.) Barcelona Dragons vs. Munich Ravens (Sa.) Fehérvár Enthroners vs. Berlin Thunder (Sa.) Helvetic Guards vs. Milano Seamen (Sa.) Panthers Wrocław vs. Prague Lions (So.) Rhein Fire vs. Cologne Centurions (So.) Paris Musketeers vs. Hamburg Sea Devils (So.)

Week 8 (13./14. Juli 2024)

Frankfurt Galaxy vs. Cologne Centurions (Sa.) Vienna Vikings vs. Helvetic Guards (Sa.) Barcelona Dragons vs. Madrid Bravos (Sa.) Prague Lions vs. Fehérvár Enthroners (Sa.) Hamburg Sea Devils vs. Rhein Fire (So.) Raiders Tirol vs. Stuttgart Surge (So.) Paris Musketeers vs. Berlin Thunder (So.)

Week 9 (20./21. Juli 2024)

Madrid Bravos vs. Paris Musketeers (Sa.) Fehérvár Enthroners vs. Milano Seamen (Sa.) Berlin Thunder vs. Vienna Vikings (So.) Stuttgart Surge vs. Panthers Wrocław (So.) Rhein Fire vs. Frankfurt Galaxy (So.) Cologne Centurions vs. Hamburg Sea Devils (So.) Munich Ravens vs. Helvetic Guards (So.)

Week 10 (27./28. Juli 2024)

Madrid Bravos vs. Cologne Centurions (Sa.) Panthers Wrocław vs. Fehérvár Enthroners (Sa.) European League of Football Großer Grasbrook 9 20457 Hamburg press@europeanleague.football Raiders Tirol vs. Helvetic Guards (Sa.) Vienna Vikings vs. Prague Lions (Sa.) Barcelona Dragons vs. Stuttgart Surge (Sa.) Hamburg Sea Devils vs. Frankfurt Galaxy (So.) Rhein Fire vs. Paris Musketeers (So.) Munich Ravens vs. Milano Seamen (So.)

Week 11 (3./4. August 2024)

Madrid Bravos vs. Hamburg Sea Devils (Sa.) Helvetic Guards vs. Vienna Vikings (Sa.) Milano Seamen vs. Stuttgart Surge (Sa.) Berlin Thunder vs. Paris Musketeers (So.) Cologne Centurions vs. Frankfurt Galaxy (So.) Prague Lions vs. Munich Ravens (So.)

Week 12 (10./11. August 2024)

Frankfurt Galaxy vs. Madrid Bravos (Sa.) Fehérvár Enthroners vs. Prague Lions (Sa.) Berlin Thunder vs. Panthers Wrocław (So.) Stuttgart Surge vs. Raiders Tirol (So.) Rhein Fire vs. Hamburg Sea Devils (So.) Cologne Centurions vs. Paris Musketeers (So.) Munich Ravens vs. Barcelona Dragons (So.)

Week 13 (17./18. August 2024)

Panthers Wrocław vs. Frankfurt Galaxy (Sa.) Raiders Tirol vs. Milano Seamen (Sa.) Vienna Vikings vs. Fehérvár Enthroners (Sa.) Paris Musketeers vs. Madrid Bravos (Sa.) Helvetic Guards vs. Munich Ravens (Sa.) Hamburg Sea Devils vs. Cologne Centurions (So.) Stuttgart Surge vs. Barcelona Dragons (So.) Rhein Fire vs. Berlin Thunder (So.)

Week 14 (24./25. August 2024)

Hamburg Sea Devils vs. Madrid Bravos (Sa.) Fehérvár Enthroners vs. Cologne Centurions (Sa.) Helvetic Guards vs. Stuttgart Surge (Sa.) Milano Seamen vs. Barcelona Dragons (Sa.) Frankfurt Galaxy vs. Paris Musketeers (So.) Prague Lions vs. Panthers Wrocław (So.) Munich Ravens vs. Raiders Tirol (So.)