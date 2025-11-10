Anzeige
Real Madrid: Jürgen Klopp soll Thema bei den Königlichen gewesen sein

  • Veröffentlicht: 10.11.2025
  • 18:10 Uhr

Die Personalie Jürgen Klopp wurde in jüngerer Vergangenheit öfters mit verschiedenen europäischen Topklubs und auch Nationalmannschaften verknüpft. Sein Engagement bei Red Bull beendete diese Gerüchte. Ein spanischer Verein wollte den Deutschen anscheinend auch.

Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sollte offenbar Trainer bei Real Madrid werden - zumindest wenn es nach Florentino Perez gegangen wäre.

Laut der spanischen "Sport" soll der Real-Präsident  Klopp als Wunschlösung angepriesen haben, nachdem klar geworden war, dass Carlo Ancelotti zum Saisonende aufhören würde.

Da war Klopp aber bereits circa ein halbes Jahr im Amt bei Red Bull und somit nicht mehr zu haben. Klubintern wurde Perez dann zur Verpflichtung von Leverkusen-Coach Xabi Alonso überredet.

Klopp wurde auch mit dem brasilianischen Nationalteam in Verbindung gebracht. Mit der Verpflichtung Ancelottis und der Absage von Klopp selbst war aber auch dieses Thema vom Tisch. Der Champions-League-Sieger von 2019 hatte am 1. Januar 2025 sein neues Amt als "Global Head of Soccer" bei Red Bull angetreten.

Xabi Alonso: Unruhe bei den Königlichen

Das Real-Interesse an Klopp ist gerade wieder Thema, weil Alonso in Madrid in der Kritik stehen soll. Laut "The Athletic" besteht die Gefahr, dass der Spanier die Kabine verliert. Einige Methoden, die sich von denen des Vorgängers Ancelotti unterscheiden, scheinen bei den Spielern nicht auf Akzeptanz zu stoßen.

Alonso fordert demnach mehr Einheiten im Kraftraum und setzt vermehrt auf personalisierte Videoanalysen. Vielen Spielern sei das zu viel.

Von einer nicht genannten Quelle heißt es: "Manche von ihnen haben ohne all diese neuen Dinge so viel gewonnen, dass sie sich über deren Einführung beschweren."

