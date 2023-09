Anzeige

Am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es bei ran jede Menge Live-Sport zu sehen, mit den Spielen der Rugby-WM, der DTM am Sachsenring, dem Spiel der deutschen U21, College-Football und den Playoffs der European League of Football. Wir geben euch einen Überblick über die Sendezeiten.

FREITAG:

11:05 Uhr: Erstes Freies Training DTM

Das Mega-Sportwochenende startet am Freitagvormittag mit dem ersten freien Training der DTM auf dem Sachsenring.

15:25 Uhr: Zweites Freies Training DTM am Sachsenring

Am Freitagnachmittag steht das zweite freie Training auf dem Sachsenring an.

17:45 Uhr: U21-Länderspiel Deutschland gegen Ukraine

Nach der Enttäuschung bei der Europameisterschaft startet die neuformierte U21-Nationalmannschaft des DFB mit einem Testspiel gegen die Ukraine in die Saison.

20:15 Rugby-WM: Das Auftaktspiel Frankreich vs. Neuseeland

Die Rugby-WM startet mit einem echten Kracher: Gastgeber Frankreich trifft auf die "All Blacks" aus Neuseeland.

