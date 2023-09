Rugby-WM 2023 - Experte Manuel Wilhelm im Interview: "Wird die spannendste WM aller Zeiten" 

Anzeige ranRugby-Experte Manuel Wilhelm im exklusiven Interview über die Rugby-WM in Frankreich (alle 35 WM-Spiele live auf ProSieben MAXX und ran.de). Die Rugby-WM 2023 startet am Freitag, 8. September, mit einem absoluten Kracher: Der Gastgeber und Weltranglisten-Zweite Frankreich trifft auf den dreifachen Weltmeister Neuseeland (Freitag, ab 20:15 live auf ProSieben MAXX, und im Livestream auf ran.de und JOYN). Manuel Wilhelm, ranRugby-Experte und ehemaliger deutscher Nationalspieler, spricht im exklusiven Interview über die WM in Frankreich, die Top-Favoriten auf den Titel und die deutsche Rugby-Bewegung. Das Interview führte Jan Lüdeke ran: Worauf können sich die Zuschauer bei der Rugby-WM freuen? Manuel Wilhelm: Auf einen kernigen, authentischen, unfassbar physischen und ausgesprochen fairen Sport und ein Event, bei dem die Fans unabhängig von ihrer Lieblingsmannschaft in freundschaftlicher Verbundenheit ein großes Fest zu Ehren des Rugbysports feiern. ran: Was macht für Sie die Faszination am Rugby aus? Manuel Wilhelm: Rugby ist fair, ehrlich und hart. Der Sport ist taktisch - auch wenn es nicht so scheinen mag - hochkomplex, aber durch sein Profil als Kollisionssportart auch für Quereinsteiger fesselnd und faszinierend.

ran: Wie sind Sie zum Rugby gekommen? Manuel Wilhelm: Als ich vier oder fünf Jahre alt war, wurden meine Mutter und ich in einem Urlaub an der französischen Atlantikküste angesprochen. Ich hatte das große Glück, dass meine Mutter diese Konversation nicht vergaß, obwohl ihr Rugby kein Begriff war und, dass ich in Heidelberg in einer der wenigen deutschen Rugby-Hochburgen aufgewachsen bin. Am Anfang hat mich vermutlich weniger der Sport als der riesige Teamgeist fasziniert und bei der Stange gehalten. Erst später wurde mir dann klar, dass ich das Spiel auch ganz ordentlich beherrsche.

Mein Topfavorit auf die WM ist Südafrika Manuel Wilhelm

ran: Ein bekannter deutscher Kommentator hat über Football gesagt: Schach mit Kühlschränken. Wie würden Sie Rugby umschreiben? Manuel Wilhelm: Rugby ist taktisch hochkomplex, aber dennoch mit dem Football natürlich in diesem Aspekt nicht zu vergleichen. Auch im Rugby gibt es Spielzüge, allerdings sind die Spieler und Spielerinnen noch viel mehr als beim Football gefragt, in der Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Es ist zwar der Traum vieler Trainer einen Angriff über mehrere Phasen durchzuplanen und diesen Plan dann perfekt umzusetzen, am Ende sind aber meistens die Teams erfolgreich, die aufgrund ihres taktischen Grundverständnisses und ihrer Finesse dazu in der Lage sind, in der jeweiligen Situation eben von jenem Plan abzuweichen und zu spielen "was man sieht". ran: Wer sind Ihre Favoriten auf den WM-Titel? Manuel Wilhelm: Südafrika ist mein Topfavorit. Das Team hat die größte Tiefe im Kader, ist eingespielt, erfahren, körperlich stark und hat eine unglaublich starke, technische Bank. Neben Südafrika ist natürlich Frankreich als Gastgeber zu nennen und auch Neuseeland wird, wie immer, bei der Titelvergabe ein gewichtiges Wörtchen mitreden.

Rugby-WM: Das sind die bisherigen Sieger

Am 8. September beginnt die Rugby-WM 2023 ran zeigt die bisherigen Titelträger der Rugby-WM-Geschichte, die 1987 mit der ersten Endrunde begann. Am 8. September beginnt die Rugby-WM 2023 (live auf ProSieben MAXX und ran.de) zeigt die bisherigen Titelträger der Rugby-WM-Geschichte, die 1987 mit der ersten Endrunde begann. © 2019 Getty Images Neuseeland 1987

Gastgeber: Australien/Neuseeland; Finale: Neuseeland - Frankreich 29:9 © imago/Colorsport Australien 1991

Gastgeber: England; Finale: Australien - England 12:6 © 2007 Getty Images Südafrika 1995

Gastgeber: Südafrika; Finale: Südafrika - Neuseeland 15:12 n.V. © 2018 Getty Images Australien 1999

Gastgeber: Wales; Finale: Australien - Frankreich 35:12 © 1999 Getty Images England 2003

Gastgeber: Australien; Finale: England - Australien 20:17 n.V. © 2003 Getty Images Südafrika 2007

Gastgeber: Frankreich; Finale: Südafrika - England 15:6 © 2007 Getty Images Neuseeland 2011

Gastgeber: Neuseeland; Finale: Neuseeland - Frankreich 8:7 © 2011 Getty Images Neuseeland 2015

Gastgeber: England; Finale: Neuseeland - Australien 34:17 © 2015 Getty Images Südafrika 2019

Gastgeber: Japan; Finale: Südafrika - England 32:12 © 2019 Getty Images