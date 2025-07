Schwimm-WM - 800 m Freistil: Schwarz holt Silber, Märtens gewinnt Bronze

Europarekordler Sven Schwarz und Schwimmstar Lukas Märtens haben bei der WM in Singapur über 800 m Freistil die nächsten deutschen Medaillen gewonnen.

Schwarz schlug in 7:39,96 Minuten als Zweiter an und sicherte sich mit Silber sein erstes Edelmetall bei einer Weltmeisterschaft. Märtens, Weltmeister und Olympiasieger über die halbe Distanz, holte drei Tage nach seinem Goldrennen in 7:40,19 Minuten Bronze. Sieger wurde der Tunesier Ahmed Jaouadi in Weltjahresbestzeit (7:36,88).

"Es war das Ziel, eine Medaille zu gewinnen, und jetzt habe ich das endlich mal gemacht. Da bin ich ziemlich stolz drauf", sagte Schwarz. Auch Märtens zeigte sich "zufrieden". Mit zwei Medaillen nach Hause zu gehen, sei "das Ziel" gewesen, erklärte er: "Das habe ich jetzt schon geschafft."

Schwarz (23) war als Schnellster des Jahres zu den Titelkämpfen angereist, Märtens (23) war als Nummer zwei der Rangliste in das Rennen gegangen und konnte auch dort nicht an Schwarz vorbeiziehen. Der Australier Samuel Short, der als Zweitschnellster der Vorläufe noch vor Schwarz auf Rang drei und Märtens auf Platz sieben ins Finale eingezogen war, hatte nach eigenen Angaben aufgrund einer Lebensmittelvergiftung seine Teilnahme am Endlauf abgesagt.

Für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) stehen nun bereits vier Medaillen bei den Beckenwettbewerben in Singapur zu Buche. Zuvor hatte auch Brustschwimmerin Anna Elendt über die 100 m überraschend Gold geholt.