USA: Trans-Frauen von olympischen Sportarten ausgeschlossen

Drei Jahre vor den Olympischen Spielen in Los Angeles hat das Nationale Olympische und Paralympische Komitee (USOPC) der USA Trans-Frauen eine Teilnahme an olympischen Sportarten quasi verboten. Die Organisation veröffentlichte auf ihrer Homepage einen Hinweis, in dem es heißt: "Ab dem 21. Juli 2025 beachten Sie bitte die Sicherheitsrichtlinien des USOPC für Athleten."

Die Aktualisierung der Richtlinie, die auf die Verordnung 14201 ("Keeping Men Out of Women's Sports") von Präsident Donald Trump zurückgeht, wurde als neuer Unterabschnitt mit dem Titel "Zusätzliche Anforderungen" hinzugefügt. Darin heißt es, dass die Organisation weiterhin mit verschiedenen Interessensvertretern zusammenarbeiten werde, "um sicherzustellen, dass Frauen ein faires und sicheres Wettkampfumfeld haben, das mit der Executive Order 14201 und dem Ted Stevens Olympic & Amateur Sports Act" übereinstimme. Letzterer behandelt Streitigkeiten über die Teilnahmeberechtigung an olympischen Sportarten und anderen Amateurveranstaltungen.

In einer Nachricht von USOPC-Geschäftsführerin Sarah Hirshland und Präsident Gene Sykes an das Team USA, die ABC News und ESPN vorliegt, heißt es, man habe als staatlich anerkannte Organisation die Verpflichtung, "die Erwartungen des Bundes zu erfüllen". Auch die nationalen Dachverbände sollen demnach ihre geltenden Richtlinien aktualisieren.

Trumps Verordnung droht mit der Streichung von Bundesmitteln für Schulen oder Einrichtungen, die es Trans-Athletinnen gestatten, an Wettkämpfen für Frauen teilzunehmen.