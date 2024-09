Beeindruckender Sieg in Spielberg: Mirko Bortolotti setzt auf besonderen Kniff

Doch wie so oft bei SSR Performance gibt er sich geheimnisvoll: "Ich kann nicht sagen, was wir gemacht haben, denn dann würde es jeder machen, aber das soll jeder selbst herausfinden. Ich denke, es war das Ergebnis unserer Vorbereitung und unserer Herangehensweise heute."

Was er damit meint? Die Reifen: "Die Regenreifen sind sehr sensibel. Wenn man im richtigen Fenster ist und die richtigen Entscheidungen trifft, kann man die Performance der Regenreifen über einen längeren Zeitraum ausnutzen. Ich konnte die Regenreifen bis zum Ende des ersten Stints am Leben halten. Das gab mir die Möglichkeit, einen Vorsprung herauszufahren. "

"Ich kann es gar nicht in Worte fassen", freut sich Bortolotti nach dem Rennen. "Die ganze Arbeit über all die Wochen und auch heute war in Kombination mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, der Schlüsselfaktor."

Der Triumph bei seinem Heimrennen - der Italiener ist in Wien aufgewachsen - ist für ihn aus zwei Gründen besonders wichtig: Zum einen wollte er schon immer ein DTM -Rennen auf seiner Heimstrecke gewinnen. Und zum anderen hat er gemeinsam mit SSR Performance einen perfekten Samstag hingelegt. Denn von der Einstufung her, so betont er, wäre ein Sieg im Trockenen nie möglich gewesen.

Mit dem Sieg im ersten Rennen in Spielberg hat sich die Situation in der Meisterschaft zugunsten von Mirko Bortolotti verändert. Die Entscheidung fiel auf noch feuchter Strecke, als Bortolotti vor dem Boxenstopp an Maro Engel vorbeizog und danach extrem starke Rundenzeiten hinlegte - zeitweise eine Sekunde schneller als alle anderen Fahrzeuge auf Regenreifen.

Maro Engel, der im Winward-Mercedes Zweiter wurde, bestätigt: "Offensichtlich waren wir am Anfang im Nassen mit den Reifendrücken etwas zu hoch. Die Erwartung war, dass es wieder regnen würde, aber so kam es nicht."

DTM in Spielberg: Bortolotti fährt konzentriert zum Sieg

Und so lief auch das Rennen. Bortolotti lässt die ersten Runden Revue passieren: "Der Start war ziemlich ereignislos, weil wir alle ähnlich gut wegkamen. Ich habe Max [Paul] in Kurve 3 außen angegriffen, aber mir ging der Grip und auch ein bisschen das Talent aus. So konnte ich das Manöver dort nicht zu Ende fahren, ich hatte zwei Autos rechts neben mir. Am Ende bin ich in Kurve 4 an Max vorbeigegangen."

"Dann hatte ich Luggi [Auer] hinter mir und Maini und Maro [Engel] vor mir. In den ersten drei, vier Runden hatte ich sehr zu kämpfen, da waren sie deutlich schneller. Aber dann hat sich das Blatt sehr schnell gewendet. Ab der fünften oder sechsten Runde waren wir schneller als sie und sie bekamen immer mehr Probleme."

Genau diese Phase war entscheidend für den Sieg: "Das gab mir die Chance, die Führung zu übernehmen und die beiden zu überholen. Von da an war für mich klar, dass ich so hart wie möglich attackieren musste, um so viel Vorsprung wie möglich herauszufahren, um [für den zweiten Stint] in einer besseren Position zu sein. Das war wirklich entscheidend."

Pirelli brachte für die Saison 2024 mit dem Cinturato WHB einen neuen Regenreifen in die DTM und das ADAC GT Masters. Deshalb ließen sich die Erfahrungen aus dem Vorjahr nicht auf das diesjährige Wochenende projizieren. "Aber das Nürburgring-Wochenende hat uns extrem viel gelehrt", bestätigt der 34-Jährige.