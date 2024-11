"Bin fast kollabiert": Wieso Rene Rast im DTM-Titelkampf 2018 so großen Druck hatte

Rene Rast gehört längst zu den erfahrensten Piloten im DTM-Fahrerfeld. Das war allerdings nicht immer so.

Mit drei Gesamtsiegen in den Jahren 2017, 2019 und 2020 gehört Rene Rast (Schubert-BMW) mittlerweile zu den erfahrensten Piloten in der DTM. Das war aber nicht immer so. Der DTM-Titelkampf 2018, als sich der damalige Audi-Pilot ein Duell gegen Gary Paffett (Mercedes-AMG) lieferte, ist Rast in besonderer Erinnerung geblieben - im negativen Sinne!

Denn "der Druck war so groß, dass ich in der Startaufstellung, kurz vor dem Start [des letzten Saisonrennens], fast kollabiert bin", erinnert sich Rast an das damalige Saisonfinale in Hockenheim. "Das war, glaube ich, der intensivste Moment, den ich je im Rennsport erlebt habe."

Rückblick: Rast erlebte einen denkbar schlechten Start in die DTM-Saison 2018. Beim Auftakt in Hockenheim schaffte es der Audi-Pilot zwar in beiden Rennen in die Top 10, doch das zweite Wochenende auf dem Lausitzring wurde zum Tiefpunkt: Ein Überschlag am Samstag verhinderte den Start am Sonntag - und warf Rast in der Gesamtwertung zurück.

Auf dem Norisring verpasste der heute 38-Jährige gleich zweimal den Sprung in die Top 10, ebenso wie im ersten Rennen in Zandvoort. Erst im zehnten von damals 20 Saisonrennen feierte Rast seinen ersten Saisonsieg. An die Chance einer Titelverteidigung war zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr zu denken - doch es kam anders!