DTM: Angriff im italienischen Stier - Luca Engstler startet in zweite Saison

Der Allgäuer gehört fortan als Lamborghini Young Driver zum Nachwuchskader des Sportwagenherstellers aus Sant’Agata Bolognese. Zuvor durchlief Engstler verschiedene Nachwuchsserien des ADAC: Über die ADAC Formel 4, die ADAC TCR Germany inklusive Titelgewinn 2021 und das ADAC GT Masters gelang dem Youngster der Sprung in die DTM.

"Ich bin mega happy, dieses Jahr wieder in der DTM dabei zu sein und das mit einem Team wie GRT. Wir haben ein top Paket und ich kann mich kommende Saison voll darauf fokussieren, dieses Potenzial auf der Rennstrecke abzurufen", sagt Engstler, der vom Konkurrenten Audi zu Lamborghini wechselt.

Er wird das Grasser-Fahrzeug mit der Startnummer 19 pilotieren. Für den 23-Jährigen beginnt vom 26. bis 28. April in der Motorsport Arena Oschersleben die zweite Saison in der DTM.

Ein bayerisches Duo geht in der kommenden DTM-Saison für das Grasser Racing Team auf Punktejagd: Luca Engstler nimmt neben dem bereits bestätigten Lamborghini-Werksfahrer Christian Engelhart im zweiten Lamborghini Huracan GT3 Evo2 Platz.

In der anstehenden DTM-Saison fährt Luca Engstler einen Lamborghini Huracan GT3 Evo2 vom Grasser Racing Team. Es ist seine erste Saison als Lamborghini Young Driver.

An acht Rennwochenenden startet die DTM in Deutschland, den Niederlanden und in Österreich. Für das im österreichischen Knittelfeld beheimatete Team ist das Event auf dem Red Bull Ring (27. bis 29. September) ein echtes Heimspiel.

Gerade einmal zehn Minuten liegen zwischen der Rennstrecke in der Steiermark und dem Hauptsitz der Lamborghini-Mannschaft, die dieses Jahr ihre dritte DTM-Saison bestreitet.