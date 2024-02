DTM 2024: Schubert Motorsport geht mit drei Ex-Champions in die neue Saison

Anzeige

Schubert Motorsport greift in der kommenden Saison so richtig in der DTM an. Mit Sheldon van der Linde, Rene Rast und Marco Wittmann sind gleich drei Ex-Champions an Bord.

von Moritz König

In der anstehenden DTM-Saison muss mit "Schubert Motorsport" gerechnet werden.

Mit den Fahrern Sheldon van der Linde, Rene Rast und Marco Wittmann stehen gleich drei ehemalige DTM-Champions im Aufgebot des Rennstalls.

Auf sechs DTM-Titel kommen die drei Fahrer insgesamt. Dabei liegt der Erfolg von Sheldon van der Linde am kürzesten zurück. 2022 gewann der Südafrikaner, mit drei Siegen und drei weiteren Podestplätzen, die erste DTM-Meisterschaft mit BMW seit 2016.

Die Fahrer bekommen vom Team den BMW M4 GT3 gestellt. Andreas Roos, der Leiter von BMW M Motorsport äußerte sich zu den Verpflichtungen wie folgt: "Die DTM spielt in unserem großen Rennprogramm der Saison 2024 weiterhin eine sehr wichtige Rolle. Wir unterstreichen unser Commitment durch ein hochkarätiges Aufgebot, das insgesamt sieben DTM-Titel vorzuweisen hat."