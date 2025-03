In der Saison 2024 gab es lebhafte Diskussionen rund um die Balance of Performance (BoP). Nun reagiert der ADAC und beschert der DTM 2025 in dieser Hinsicht ein neues Konzept.

Nachdem die Diskussionen um die Balance of Performance (BoP), die die verschiedenen GT3-Fahrzeugkonzepte aneinander angleichen soll, im Vorjahr bis zum Saisonende tobten und auch das DTM-Finale überschatteten, reagieren die Verantwortlichen nun mit einem völlig neuen System.

Der Prozess soll 2025 "gerechter, offener und vor allem transparenter werden", kündigt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss im Gespräch mit "Motorsport-Total.com" an.

Die neue Herangehensweise habe man beim DTM-Finale in Hockenheim mit Stephane Ratel besprochen, dessen SRO Motorsports Group neben den eigenen GT3-Serien auch für die Fahrzeugeinstufung in der DTM zuständig ist. Aber wie sieht der neue Weg aus?

Wie "Motorsport-Total.com" erfahren hat, will man die BoP nun in mehreren Schritten unter Einbindung aller Hersteller in einem transparenten Prozess verfeinern, ehe die finale Einstufung präsentiert wird.