"Ich möchte zeigen, dass die Pole vergangenes Jahr in Zandvoort keine Ausnahme war", betont Paul. "Mein Ziel ist es, konstant in die Top-Fünf zu fahren."

2024 folgte die erste komplette DTM-Saison mit dem eigenen Team, in der Paul nochmal unter Beweis stellte, dass er an die Spitze fahren kann, als er sich einmal den besten Startplatz sicherte.

Das Design des italienischen Boliden erinnert an das Vorjahr, präsentiert sich jedoch in einem frischen Blauton mit markanten Details. Nach einer vielversprechenden Debütsaison setzt sich Paul ambitionierte Ziele: "Wir haben in unserem ersten Jahr viel gelernt und uns im Winter intensiv Gedanken gemacht, wie wir uns weiter verbessern können."

Am Steuer des Lamborghini Huracan GT3 Evo2 will der 25-Jährige nicht nur seine persönliche Erfolgsgeschichte fortsetzen, sondern auch Paul Motorsport weiter nach vorne bringen.

Die Familiengeschichte wird weitergeschrieben: Maximilian Paul bleibt der DTM treu und geht in der Saison 2025 erneut für sein eigenes Team an den Start.

Paul Motorsport geht in seine zweite Saison und möchte sich in der Spitzengruppe festsetzen.

Doppeltes Heimspiel für Paul Motorsport

Gemeinsam mit seinem Vater Tobias Paul, der bei Paul Motorsport als Teamchef agiert, leitet der 25-Jährige die Geschicke des Rennstalls. Denn Maximilian Paul sitzt nicht nur am Steuer, er übernimmt auch Verantwortung und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung des Teams aus Dresden.

In der Saison 2025 wird das Familienteam auch wieder im ADAC GT Masters unterwegs sein, was zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt: An vier der acht DTM-Wochenenden muss sich das kleine, aber ehrgeizige Familienunternehmen gleich in zwei Rennserien beweisen.

Im Gegenzug darf sich Paul auch in dieser Saison über zwei Heimrennen freuen: Sowohl das Event auf dem Lausitzring (23. bis 25. Mai) als auch am Sachsenring (22. bis 24. August) sind nicht weit von der Dresdner Heimat entfernt. Vielleicht klappt es ausgerechnet hier mit dem großen Coup?