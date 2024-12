Wie stellt sich das Abt-Team in der DTM nach dem Markenwechsel von Audi zu Lamborghini bei der Fahrerwahl auf?

Diese Frage steht im Zentrum der Silly-Season, die in der DTM nach wie vor in vollem Gange ist. Denn auch wenn es bei Vizemeister Kelvin van der Linde, der in den vergangenen vier Jahren bei Abt unter Vertrag war, zunächst nach einem Verbleib aussah, zeichnet sich ein Wechsel zu BMW ab.

Das bedeutet, dass der Weg zu Abt frei wäre für Meister Mirko Bortolotti, denn der bisherige SSR-Lamborghini-Pilot und van der Linde sind Erzrivalen und wären als Teamkollegen eine explosive Fahrerpaarung. Auch wenn Bortolotti das Thema herunterspielt und meint, er würde sich "auf jeden Fall freuen", wenn "das so entschieden wird"", aber auch wenn nicht.

"Motorsport-Total.com" hat tatsächlich aus guter Quelle erfahren, Bortolotti würde 2025 für Abt in der DTM an den Start gehen. Die entscheidende Frage lautet aber: Ist der in Wien lebende Italiener für das Traditionsteam aus Kempten überhaupt verfügbar?