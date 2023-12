DTM: Champion Thomas Preining fährt auch 2024 für Manthey EMA

Anzeige

In der vergangenen Saison krönte sich Thomas Preining mit Manthey EMA zum DTM-Champion. Eine Zusammenarbeit, die auch 2024 weitergehen wird.

Personalentscheidung in der DTM: Thomas Preining wird auch in der Saison 2024 mit Manthey EMA in der Rennserie antreten.

In der zurückliegenden Saison hatte sich der Österreicher beim Final-Wochenende in Hockenheim zum Champion gekrönt. Zudem sorgte Preining mit seinem Teamkollegen Dennis Olsen dafür, dass sich Manthey EMA auch über den Titel in der Teamwertung freuen durfte.

Die Zielsetzung für die neue Saison ist in diesem Zuge klar und wurde in der Mitteilung des Teams deutlich. "Mission Titelverteidigung" schrieb der Rennstall zu einem Bild, welches das Engagement von Preining verkündete.

Das komplette DTM-Aufgebot gibt Manthey EMA in Kürze bekannt.