Obwohl der erwartete Regen am Ende ausbleibt, sehen die Fans auf dem Lausitzring ein chaotisches Sonntagsrennen der DTM mit harten Duellen, zahlreichen Kollisionen und einer Entscheidung in letzter Minute: Am Ende feiert Emil-Frey-Ferrari-Pilot Jack Aitken seinen ersten Sieg in dieser Saison.

Preining musste erst durch das Kiesbett, anschließend in die Box. Der Manthey-Porsche wurde bei der Kollision mit Aitken zu stark beschädigt, um das Rennen fortsetzen zu können. Mehr Glück hatte Vortagessieger Lucas Auer, der wenige Kurven später von Wittmann in die Wiese gedrückt wurde und einige Positionen zurückfiel.

Profiteure der wilden Anfangsphase waren Aitken und Rast, die sich an der Spitze deutlich absetzen konnten. Der erste Boxenstopp brachte allerdings eine Veränderung an der Spitze: Der Ferrari-Pilot lag nach seinem Reifenwechsel zwar an der Spitze, doch Rast war eine Runde früher beim Stopp und hatte seine Reifen schon auf Temperatur gebracht.

Der BMW-Pilot übernimmt dank des Undercuts die Führung, kurz bevor das Safety-Car auf die Strecke kommt: Nach einem Kontakt zwischen Wittmann und Schuring liegen Trümmerteile des BMW-Pilot auf der Strecke, die geborgen werden müssen.

Beim Restart verteidigt Rast seine Führung souverän, während sich Aitken gegen Engel verteidigen muss. Der AMG-Pilot bekommt wenig später als selbst Druck von Jordan Pepper. Auch dahinter gehen die Duelle weiter: Ricardo Feller dreht Nicolas Baert (Comtoyou-Aston-Martin) um, während Arjun Maini und Timo Glock im Duell um die 15. Position kollidieren, woraufhin der Inder einmal durch das Kiesbett rodelt.

Beim zweiten Boxenstopp kommen Rast und Aitken sowie Engel und Pepper zeitgleich, wobei sich keine Mannschaft einen entscheidenden Fehler erlaubt. Rast geht wieder vor Aitken auf die Strecke, gefolgt von Engel. Der AMG-Pilot erlaubt sich auf der Outlap mit kalten Reifen allerdings einen Fehler, sodass Pepper und Gounon vorbeirutschen.

In den letzten Minuten holt Aitken auf Spitzenreiter Rast auf, setzt ihn in den letzten Runden unter Druck. In der vorletzten Runde schnappt der Brite schließlich eiskalt zu und holt sich mit einem starken Manöver nicht nur die Führung, sondern schlussendlich auch den Rennsieg.

In zwei Wochen gastiert die DTM im niederländischen Zandvoort. Dabei gibt es eine wichtige Änderung im Zeitplan: Weil einige Fahrer an den offiziellen Testfahrten für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans teilnehmen, wird das Qualifying für das zweite Rennen am Sonntag bereits am Freitag ausgetragen. Das war auch im Vorjahr bereits der Fall.