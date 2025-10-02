Die DTM-Saison 2025 ist auf der Zielgeraden. Am Hockenheimring entscheidet das letzte Rennen der Saison darüber, wer den begehrten Titel mit nach Hause nehmen darf. Selten war es in der DTM so spannend: Vor dem Saisonfinale am Hockenheimring (LIVE auf Joyn, ProSieben und ran.de) hatten noch neun Piloten rechnerisch die Chance auf den Titelgewinn. Nach dem ersten Rennen am Samstag bleiben immer noch sieben mögliche Champions übrig.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Die besten Chancen hat nach wie vor Mercedes-Fahrer Lucas Auer, der zwar am Samstag nur Zwölfter wurde, die Gesamtwertung aber immer noch mit drei Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten anführt. Da in Hockenheim beim letzten Rennen am Sonntag aber noch 28 Punkte zu vergeben sind, darf sich selbst der aktuell auf Rang sieben liegende Jack Aitken noch Hoffnungen machen. Paukenschlag! Rene Rast verlässt die DTM

DTM 2025 live am Hockenheimring - Die Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App

Die Fahrerwertung Spannender könnte das Saisonfinale also kaum sein.

Anzeige

DTM-Finale heute am Hockenheimring: Wie sieht die Fahrerwertung aus? Vor dem letzten Rennen steht Lucas Auer mit 175 Punkten an der Spitze. Auf den Rängen zwei und drei folgen der Sieger vom Samstag, Thomas Preining (172 Punkte), und der dreimalige DTM-Champion Rene Rast (169). Ebenfalls noch Chancen haben Maro Engel (168 Punkte) als Vierter, Ayhancan Güven (165 Punkte) auf Rang fünf, Jordan Pepper (164 Punkte) auf dem sechsten Platz und der auf Rang sieben liegende Jack Aitken (162 Punkte).

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

DTM-Finale heute am Hockenheimring: Wie viele Punkte gibt es in Hockenheim noch zu vergeben? Insgesamt können im letzten Rennen am Sonntag noch 28 Punkte geholt werden. Der Rennsieger erhält maximal 25 Zähler, der Zweitplatzierte bekommt 20 Punkte, der Drittplatzierte 16. Im Qualifying erhalten die ersten drei Fahrer absteigend drei, zwei und einen Punkt.

DTM-Finale heute am Hockenheimring: Wer hat die besten Chancen? Grundsätzlich hat Lucas Auer als Führender in der Meisterschaft die besten Chancen. Gewinnt er am Sonntag (ab 12:55 Uhr LIVE auf ProSieben, Joyn und ran.de), dann darf er sich über seinen ersten DTM-Titel freuen. Allerdings konnte er am Samstag mit Rang zwölf nicht überzeugen - und sein Vorsprung ist denkbar knapp. Wird Auer Zweiter und der aktuell Zweitplatzierte in der Titel-Wertung, Thomas Preining, gewinnt, müsste Auer für den Titel das Qualifying gewinnen und Preining dürfte dabei nicht mehr als Vierter werden. Gewinnt Preining, der bereits am Samstag siegte, und Auer wird nur Dritter, ist der Titel für ihn auch mit einem Top-Qualifying nicht mehr zu erreichen. Neben den beiden Genannten haben noch fünf weitere Fahrer Titel-Chancen. Vor allem Rene Rast und Maro Engel, die mit drei und vier Punkten nur knapp hinter Preining lauern, dürfen sich bei einem Top-Ergebnis noch Hoffnungen machen.

Anzeige