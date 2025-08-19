Anzeige
DTM live auf ProSieben, Joyn und ran.de

DTM heute live: Rennwochenende am Sachsenring im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 15:53 Uhr

In der DTM wartet das sechste Wochenende der Saison 2025 auf die Rennfahrer. So seht ihr das Rennen am Sachsenring live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die DTM-Saison 2025 ist in vollem Gange. Das sechste Rennwochenende des Jahres findet dabei auf dem traditionsreichen Sachsenring statt.

Vor dem Wochenende in Hohenstein-Ernstthal grüßt Lucas Auer mit 137 Punkten weiter von der Spitze der Fahrerwertung. Hinter dem Österreicher ist es allerdings weiter eng.

Start zum DTM Rennen am Sonntag in Zandvoort mit Sieger Rennen 6, 33 Rene Rast (GER), BMW M4 GT3 EVO, Team: Schubert Motorsport (GER) in Front NLD, Motorsport, DTM 2025, Rennen 6, Circuit Zandvoort...

Alle Sessions der DTM am Sachsenring LIVE und KOSTENLOS auf Joyn!

Das DTM-Rennwochenende am Sachsenring gibt's im Livestream auf Joyn.

Mit Jack Aitken (129 Punkte), Jordan Pepper (122), Rene Rast (117), Thomas Preining (115) und Maro Engel (114) dürfen sich gleich fünf Fahrer weiter durchaus Hoffnungen auf den Titel machen.

Bei noch insgesamt drei Rennwochenenden könnte jeder Fehler aber das Ende der Träume bedeuten.

ran fasst alle wichtigen Informationen rund um das DTM-Wochenende am Sachsenring kompakt zusammen

DTM heute live: Zeitplan zum Rennwochenende am Sachsenring

DTM heute live im Free-TV: Laufen die Sachsenring-Rennen im Free-TV?

Ja. Die beiden Rennen am Sachsenring werden von ProSieben übertragen.

Das Freie Training und das Qualifying am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es im Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen.

DTM am Sachsenring heute live: Wo kann ich das Rennen live im Stream sehen?

Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn und ran.de gestreamt.

Sachsenring-Rennen heute live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store), dort gibt's Liveticker zu jeder DTM-Session.

