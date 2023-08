Undercut am Lausitzring: Warum verzichtete Thomas Preining auf taktischen Kniff?

Maria Grazia "Lella" Lombardi (1984)

Als erste Frau nahm die Italienerin an einem DTM-Rennen teil und sorgte 1984 für Furore. In Hockenheim kam sie in einem Alfa Romeo GTV6 auf den Plätzen zehn und sechs ins Ziel. 1975 schrieb Lombardi Formel-1-Geschichte: Als erste und einzige Frau fuhr sie in Barcelona in die Punkte.