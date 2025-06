Max Verstappen in der DTM? Vermeulen äußert sich zu möglichem Start vielsagend

Max Verstappen nimmt erneut in einem GT3-Auto Platz. Könnte es einen Gaststart in der DTM geben?

Max Verstappens überraschender Einsatz im Ferrari 296 GT3 bei Test- und Einstellungsfahrten für die Nürburgring-Nordschleifen-Serie (NLS) unter dem Pseudonym "Franz Hermann" hat hohe Wellen geschlagen.

Denn die Zeiten des Formel-1-Stars waren trotz des wenig vertrauten Fahrzeugs im Vergleich zu den GT3-Profis absolut konkurrenzfähig. Und erst diese Woche am Dienstag wurde Verstappen wieder im GT3-Auto gesehen - diesmal in Spa-Francorchamps in einem Aston Martin.

Kein Wunder, dass auch ein DTM-Gaststart ein Thema ist: Denn das Emil-Frey-Team, mit dem Verstappen auf der Norschleife fuhr, geht in der DTM mit zwei Ferrari 296 GT3 an den Start und würde sich über ein Gastspiel des Ausnahmepiloten freuen. Aber was sagt eigentlich Thierry Vermeulen dazu, der beim Schweizer Team unter der Flagge von Verstappen.com Racing fährt und Sohn von Max Verstappens Manager Raymond Vermeulen ist?

"Das ist schwierig zu sagen", antwortet er auf die Frage von "Motorsport-Total.com", wie es mit einem DTM-Gaststart Verstappens aussieht. "Er ist noch nicht in dem Stadium, dass er sich Meisterschaften oder Rennen genau anschaut. Und ich denke, dass er auch die Langstrecken-Rennen genießt."