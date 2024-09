Spielberg hat seinen ersten Sieger in dieser Saison gefunden. Mirko Bortolotti gewinnt das Samstagsrennen und wirbelt damit gleich mal den Titelkampf in der DTM durcheinander.

Turbulentes DTM-Samstagsrennen in Spielberg, in dem der Titelkampf im Vordergrund stand: SSR-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti sichert sich mit einer bärenstarken Fahrt den Sieg und übernimmt die Führung in der Meisterschaft, weil Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde von Startplatz 17 Achter wurde.

Winward-Mercedes-Pilot Maro Engel saß Bortolotti bis zum Schluss im Genick und wurde Zweiter, auf Platz drei landete Pole-Setter Arjun Maini im HRT-Mercedes.

Das Rennen wurde auf Regenreifen gestartet - und Engel setzte sich ohne große Gegenwehr von Markenkollege Maini rasch in Front.

Dann drehte Bortolotti auf und übernahm nach Überholmanövern gegen Maini und Engel die Führung und baute diese deutlich aus. Da die Strecke abtrocknete, wechselte das gesamte Feld beim Pflichtstopp auf Slicks.

Während es im Feld zahlreiche spektakuläre Positionskämpfe gab, wurde es auch im Kampf um den Sieg noch einmal spannend, weil sich Engel an Leader Bortolotti heranarbeitete. Der in Wien lebende Italiener behielt aber die Nerven und holte seinen ersten Saisonsieg.

In der Meisterschaft führt nun drei Rennen vor Schluss Bortolotti elf Punkte vor Engel und zwölf Punkte vor Kelvin van der Linde.