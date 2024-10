Herausforderer Kelvin van der Linde kam beim DTM-Sonntagsrennen in Spielberg direkt hinter DTM-Leader Mirko Bortolotti auf Platz fünf ins Ziel. Auf dem Weg dorthin gab es allerdings wieder mal Stunk am Boxenfunk. "I fucking lost the car! I cannot do this, man! You are putting me in a shit situation!", schimpfte Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde mit seinem Renningenieur Leon Wippersteg, kurz nachdem er bei der Boxeneinfahrt das Auto verrissen hatte und trotz wartender Crew nicht in die Boxengasse einbog. Der Deutsch-Südafrikaner lag zu diesem Zeitpunkt in einer vom Viertplatzierten Luca Engstler angeführten Kampfgruppe direkt hinter Arjun Maini auf Platz sechs. DTM live: Das Rennwochenende in Spielberg live im Free-TV auf ProSieben, im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn In seinem Heck klebte Manthey-EMA-Porsche-Pilot Ayhancan Güven. Doch was lief bei Abts Boxencall schief?

Van der Linde offenbarte nach dem Rennen auf Nachfrage von "Motorsport-Total.com", dass ihm sein Renningenieur die Anweisung gegeben hatte, das Gegenteil des vor ihm liegenden HRT-Mercedes-Piloten zu machen. Das sei allerdings schwierig umzusetzen gewesen, weil die Einfahrt in die Boxengasse in einer Highspeed-Passage liegt. "Es war schwierig, weil ich viel Druck von hinten vom Porsche hatte. Der Mercedes vor mir war teilweise langsamer, teilweise schneller", sagte er. Und weiter: "Wenn einem ein Auto am Heck klebt, möchte man nicht das Risiko tragen, dass er einen umdreht, was sehr leicht passieren kann. Deshalb hatte ich ein wenig Theater am Funk, weil sie mir gesagt haben: 'Opposite vom Auto vor uns.'"

DTM in Spielberg: Kelvin van der Linde plante andere Boxen-Taktik Er habe dann den Wunsch von Renningenieur Wippersteg, mit dem er gut befreundet ist, "nicht umsetzen" können. "Eigentlich war der Wunsch, eine Runde vorher reinzukommen. Ich habe das Auto dann an der Stelle verloren, da war es schwierig zu reagieren, was die anderen Autos machen. Ich habe gesagt, ich will eine klare Ansage bekommen, wann ich reinkommen soll. Dann hat es geklappt." Maini kam drei Runden nach van der Linde an die Box und wurde Dritter. Dennoch ist der Abt-Audi-Pilot zufrieden, von Startplatz elf bis ins Ziel sechs Plätze gutgemacht zu haben, wodurch er in der Meisterschaft 15 Punkte hinter Bortolotti liegt.

DTM in Spielberg: Van der Linde wird deutlich - "Wollte Wochenende in Hockenheim nicht kaputtmachen" Der Schlüssel dazu war die erste Runde. "Ich habe in Turn 2 drei Plätze gutgemacht", sagte der Deutsch-Südafrikaner. Dabei habe er Risiko genommen. Sein Teamkollege Ricardo Feller habe "einen schlechten Exit aus Turn 1" gehabt. "Mein Bruder war außen, da waren drei Autos nebeneinander", führte er weiter aus. Und legte nach: "Ich habe kurz überlegt, ob ich hinter 'Ricky‘ am Ausgang von Turn 3 mit ihm durchfahren soll, aber dann habe ich gesagt: Heute ist nicht der Tag, an dem man warten soll. Ich musste meine Chance nutzen und bin direkt an 'Ricky' vorbeigezogen. Das war wichtig, denn so habe ich die Chance gehabt, an zwei Mercedes vorbeizukommen. Hätte ich hinter 'Ricky' gewartet, wäre ich weiter hinten gewesen."

