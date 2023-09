Platz 1 (+/-0): Mirko Bortolotti (SSR Performance)

Am Samstag noch hatte Mirko Bortolotti mit allerhand Widrigkeiten zu kämpfen - fehlgeschlagener Boxenstopp, Probleme am Auto. Am Sonntag aber schlug der Italiener in gewohnter Manier zurück und holte seinen dritten Saisonsieg. Bortolotti hat nun neun Punkte Vorprung in der Gesamtwertung und geht als Titelfavorit in den Saisonendspurt.

© IMAGO/Pakusch