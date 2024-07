Platz 15: Luca Engstler (GRT Gasser Racing Team)

Unglückliches Wochenende für den Oschersleben-Sieger: Bei einem Boxenstopp kollidiert Engstler mit einem Mechaniker, dieser erlitt mehrere Brüche. "Es ist kein gutes Gefühl," so Engstler, der am Vorfall keine Schuld trägt, da der Mechaniker zur falschen Zeit am falschen Ort stand. Mit vier Punkten aus Zandvoort steht Engstler jetzt auf Platz 12. © foto2press