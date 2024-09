DTM: Heimlich rausgerutscht! War das der Grund für Bortolottis Zeitverlust?

Natürlich kamen im zweiten Teil des Rennens noch ein paar Sekunden dazu, aber näher als dreieinhalb Sekunden kam Bortolotti auch nach dem Stopp nie an Rast heran. Wo also gingen die restlichen zwei Sekunden verloren?

Eigentlich sah es schon nach einer Vorentscheidung in der Gesamtwertung aus, doch dann wendete sich das Blatt. Aus den Positionen eins und sieben vor dem Boxenstopp wurden beim DTM-Sonntagsrennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg plötzlich die Plätze vier und fünf für Mirko Bortolotti und Kelvin van der Linde.

Mirko Bortolotti verpasste im Sonntagsrennen der DTM in Spielberg eine Vorentscheidung in der Gesamtrennen. Aber warum fiel er beim Boxenstopp so weit zurück?

Ein Blick auf die Zeiten der Outlaps verrät: Rast war 2,865 Sekunden, Preining sogar 3,700 Sekunden schneller als der Lamborghini-Werksfahrer. Wenn nur 1,4 Sekunden auf den Boxenstopp zurückzuführen sind, was war dann los?

Was anscheinend niemand gesehen hat und auch von Bortolotti in den Interviews verschwiegen wurde: Er ist in Kurve 3 (ehemals Remus-Kurve) von der Strecke abgekommen! In den Livebildern war das nur im Ansatz zu erkennen, weil die Kamera nicht mitschwenkte.

Der Ausritt kostete fast eine Sekunde, ohne die Preining in der nächsten Runde wohl nicht in Angriffsposition gekommen wäre. Eine weitere halbe Sekunde machte Preining übrigens im direkten Vergleich der Outlaps im letzten Sektor gut. Nur so kam er Bortolotti überhaupt so nahe.

Vergleich der Outlaps: Rundenzeit - Sektor 1/Sektor 2/Sektor 3 Bortolotti: 2:06.725 - 54.795/43.296/28.634 Rast: 2:03.860 - 53.127/42.464/28.269 Preining: 2:03.025 - 52.582/42.313/28.130

Der erste Sektor erstreckt sich bis zum Anbremspunkt der Spitzkehre, in der Bortolotti ausrutschte. Der Zeitverlust ereignete sich also im Sektor 2, der zwischen den beiden Linkskurven endet. Im ersten Sektor ist die Boxenstandzeit mit drin.