Dörr Motorsport erlebt kein einfaches Debütjahr in der DTM. Die Mannschaft aus Frankfurt, die in diesem Jahr mit zwei McLaren 720S GT3 Evo in die hart umkämpfte Meisterschaft eingestiegen ist, holte im Samstagsrennen in Zandvoort zwar einen vierten Platz durch Clemens Schmid, fuhr der Konkurrenz ansonsten aber oft hinterher.

"Dass es so eine harte Serie ist, tut schon weh", gibt Teamchef Rainer Dörr gegenüber "Motorsport-Total.com" zu, obwohl dem erfahrenen Rennstall schon vor dem Saisonauftakt in Oschersleben klar war, dass die Saison 2024 ein Lehrjahr in der "besten Rennserie in Europa" sein würde.

"Eine Sekunde sind in einer anderen Rennserie noch die Top 10, hier ist es der letzte Startplatz", verweist Dörr auf die starke Konkurrenz.

"Das ist ein Riesenunterschied."

Hinzu kommt, dass das McLaren-Team in diesem Jahr viel Pionierarbeit leisten musste, etwa bei den Performance-Stopps oder der Fahrzeugabstimmung.